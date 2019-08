Ranní komentář: Indexy už vymazaly pondělní výprodej, pomáhají hlavně nízké výnosy

Včerejší seance přinesla na akciové indexy výrazné zisky, když jen v USA a v Evropě rostly některé z burz i o více než dvě procenta. To mělo za následek kompletní likvidaci vysokých ztrát ze začátku tohoto týdne, a to přesto, že se celá politická situace zatím výrazněji nehla z místa a pouze se přestala zhoršovat. K růstu rizikových aktiv podle našeho názoru pomáhá hlavně výrazný pád dluhopisových výnosů a velká změna v očekávání ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb. Například jen v případě Fedu si je trh nyní jistý zářijovým snížením sazeb a dokonce existuje 31 % šance, že by mohl snížit sazby hned o 50bp.

Dnešek bude opět hlavně o rizikovém sentimentu, i když do obchodování na FX promluví i zajímavé makro z Británie a z Kanady.

Dnešní fundamenty: