Šéf Fordu uskutečnil svůj dosud největší nákup akcií automobilky

William Clay Ford jr., výkonný předseda představenstva Ford Motor Company a pravnuk zakladatele firmy Henryho Forda, výrazně zainvestoval do akcií automobilky. Cenové dno akcií Ford (F) však úplně netrefil. Od současných minim však nebyl příliš daleko.

Nákup v přepočtu za 184 mil. Kč

Regulatorní hlášení podané na americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) odhalilo nákup téměř 841 tisíc akcií Ford (F) ze strany nejvyššího představitele a jmenovce firmy. Transakci uskutečnil před týdnem ve čtvrtek 1. srpna. Tedy v den, kdy Wall Street po Trumpově vyjádření týkajících se dalších cel na čínské zboží začala mířit výrazněji na jih. Akcie nakoupil v cenovém rozmezí 9,355-9,58 USD, resp. v průměru za zhruba 9,51 USD. Zkrátka do firemních akcií zainvestoval téměř 8 mil. USD, v přepočtu tedy 184 mil. Kč.





William Clay Ford jr.



Podíváme-li se do historie tzv. insider transakcí, naposledy William Ford jr. nakupoval akcie Ford před více než 2 lety. Tehdy v březnu 2017 přes 171 tis. za kurz 11,67 USD. Nejednalo se však o nákup přímo na jeho účet, ale investici do rodinného Trustu, jehož je „jen“ čtvrtinovým vlastníkem. Dále lze historicky vysledovat jeho přímé avšak mnohem menší nákupy až v roce 2011. Zkrátka při pohledu do veřejně přístupných přehledů za více než 10 let, William Ford jr. nikdy neuskutečnil tak výrazný nákup firemních akcií jako nyní. Pro akcie Ford (F) lze tak nákup šéfa firmy vyhodnotit jako značně pozitivní.

Upgrade od Morgan Stanley

Akcie Ford (F) se díky výprodejům na Wall Street v úvodu tohoto týdne přiblížily po 4 měsících zpět hranici 9 USD. Zde nicméně, například stejně jako loni v listopadu, našly podporu. V úterý navíc banka Morgan Stanley aktualizovala své investiční doporučení, což titulu dále napomohlo v mírnění ztrát. Analytik Adam Jonas zvýšil predikci letošního zisku automobilky o 10 centů na 1,30 USD, pro rok 2020 z 0,83 USD na 1,20 USD i pro rok 2021 z 0,78 USD na 1,21 USD. Své má sehrát restrukturalizace, především v Evropě, včetně snížení počtu zaměstnanců o 12 tisíc. Zkrátka Fordu to má dle analytika přinést roční úspory přes miliardu USD. V návaznosti tak zvýšil i cílovou cenu pro titul z 10 USD na 12 USD a doporučení z „equal weight“ na „overweight“.

Dividenda

K titulu možno zmínit vyplácený požitek pro akcionáře. Čtvrtletně automobilka vyplácí dividendu 15 centů, tedy ročně celkem 0,60 USD na každou akcii. Dividendový výnos lze tak stanovit aktuálně na solidních zhruba 6,3 %. Nárok na zatím poslední dividendu proběhl zhruba před 2 týdny, resp. ex-date byl 22. července.

K akciím Ford (F) možno závěrem zmínit, že v posledním roce se obchodovaly v poměrně širokém pásmu 7,41 – 10,56 USD. Ve čtvrtek zakončily na 9,56 USD (+0,31 %), což automobilku oceňuje na zhruba 38,1 mld. USD.