Cena vepřového letí nahoru. Jak jsou na tom jiné druhy masa?

Ceny vepřového masa letí vzhůru. Od jara stouply už o více než deset procent. Důvodem je velká poptávka po evropském vepřovém v Číně, kde tamní chovy zdecimoval africký mor prasat. A kvůli zdražování vepřového se také Čechům začala měnit skladba jídelníčku.

Skoro jeden a čtvrt milionu vepřů už čínští farmáři vybili, přesto se africký mor prasat v Asii šíří dál. Kvůli nákaze likvidují chovy i zemědělci v Bulharsku, Polsku nebo Maďarsku. A to žene ceny vzhůru. Drahé dovozy šponují i ceny českého vepřového, které navíc není kde brát.

Vyšší ceny už pociťují i zákazníci v řeznictvích, kde vepřové za poslední týdny zdražilo o více než deset procent. S menším zpožděním se cenovky začínají přepisovat už i u uzenin.

Od jara ceny prasat, která zemědělci prodávají na porážku, nepřetržitě rostou. Ani to ale mnohé farmáře nepřesvědčilo a s chovem vepřů končí. Většina vepřínů je tak prázdných, mnohé chátrají. Zemědělci tvrdí, že nebýt problémů v Číně, prasata by dál prodávali na jatka hluboce pod cenou. A znovu se do jejich chovů pouštět prý nebudou.

Státní veterinární správa navíc varuje před dovozem potravin s obsahem vepřového masa ze států, kde africký mor prasat řádí. I proto se musíme připravit na to, že například za kilogram vepřové pečeně zaplatíme už brzy 160 korun - o 35 víc než na jaře.