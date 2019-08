Akciové trhy: výhled komplikuje obchodní válka

Přes poklesly z posledních dnů, jež byly způsobeny rozjitřením obchodní (a měnové) války mezi USA a Čínou, si od začátku letošního roku připisují akciové trhy solidní zisky. Nejširší globální akciový index MSCI All Country World je momentálně v pěkném 11% plusu. Jaký faktor tento růst způsobil, když dynamika korporátních zisků prudce zpomaluje, valuace – P/E, P/B, P/S či EV/EBITDA – nejsou vyloženě levné a globální ekonomika zpomaluje? Tímto primárním faktorem byla holubičí otočka centrálních bank v čele s americkým Fedem a ECB - posun měnových politik směrem k nižším úrokovým sazbám a spekulacím o znovuobnovení programu kvantitativního uvolňování (QE), tedy nákupů vládních a korporátních dluhopisů

Pokud se podíváme na hlavní trhy, zjistíme, že se nejvíce se dařilo akciím v USA, když index S&P 500 připisuje 15% zisk. Americké akcie předvádí nadprůměrnou výkonnost už poměrně dlouhou dobu, přičemž index je hnán vzhůru obřími technologickými společnostmi (megacaps) – Amazon, Apple, Google a Facebook. My se domníváme, že by mělo u amerických akcií dojít v dohledné době k obratu a měly byt začít performovat hůře než globální akciový index. Klíčovým důvodem jsou do očí bijící valuace, které podle našeho názoru značí, že jsou americké akcie silně předražené – P/E 19,4; P/B 3,4; P/S 2,2.

Dále následují Evropské akcie, kde index STOXX Europe 600 připisuje 10% zisk. Hůře se dařilo japonským akciím, jejichž index Nikkei je pouze v 3% plusu. Akcie japonských společností byly pravděpodobně zasaženy velice silným poklesem dynamiky mezinárodního obchodu z globálního hlediska – japonské společnosti jsou v průměru velice silně proexportně orientované. A konečně rozvíjející se trhy (emerging markets) momentálně připisují dle indexu MSCI Emerging Markets pouze 1% zisk. Na jejich výkonnosti se negativně projevil silnější dolar, klesající dynamika globální ekonomiky, a především mezinárodního obchodu, a obchodní válka.

Co se našeho globálního akciového výhledu na následující období týče, domníváme se, že klíčovým faktorem bude i nadále obchodní (a měnová) válka mezi USA a Čínou, která bude pravděpodobně pokračovat ještě velice dlouho. Myslíme si nicméně, že tento faktor lze jen stěží predikovat. Pravděpodobně bude i další vývoj dosti nervózní a dovedeme si představit všechny tržní scénáře: pokračování (mírného) růstu, konsolidaci na stávající úrovni nebo i pokles, pokud by se situace ještě více rozjitřila. Celkově máme proto i nadále na akcie neutrální názor. Tento názor navíc podporují tři fundamentální faktory.

Zaprvé, makroekonomický obrázek se proti konci loňského roku, kdy trhy prošly rapidními poklesy, příliš nezměnil a světová ekonomika dále mírně zpomaluje. Zadruhé, z historického srovnání jsou valuace jako P/E, P/B či P/S přibližně na úrovních historických průměrů, což značí neutrální, resp. férové akciové ocenění. Akcie tak nejsou ani vyloženě levné, ani vyloženě drahé. A zatřetí, globální dynamika korporátních zisků prudce zpomaluje. Zatímco v druhé polovině loňského roku se pohybovala enormně vysoko kolem 25 % meziročně, dle aktuálních dat dynamika zpomalila na nulu, od které by se mohla v následujících kvartálech dle konsenzu analytiků odrazit mírně nahoru.



Michal Stupavský, investiční stratég Conseq Investment Management a.s.