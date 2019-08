Trump si hraje s FEDem prostřednictvím obchodní války s Čínou / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 5. 8. 2019

Minulá středa byla dlouho očekávaným dnem, kdy po svém dvoudenním zasedání centrální banka oznámila v souladu s očekáváním snížení úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Trhy a prezident USA žili v naději snížení až o půl procentního bodu. Po zveřejnění závěru centrální banky snížit úrokové sazby došlo k mírnému poklesu, který se však prohloubil ke ztrátám jednoho procenta po tiskové konferenci jejího předsedy, Powella. Slova, která poslala trhy níže, se týkala informace, že aktuální snížení úrokových sazeb by nemělo být začátkem série dalších úprav sazeb směrem dolů. Centrální banka bude k úpravě sazeb dále přistupovat s ohledem na vývoj stavu ekonomiky a bude se snažit udržet setrvalý ekonomický růst. Snížení úrokových sazeb by mělo pomoci růstu inflace k jejímu dvouprocentnímu cíli. Ekonomika je ovlivňována nejistotou pramenící z obchodního napětí mezi USA a Čínou, přičemž doléhá na investice společností v prostředí nejistoty. Trump své zklamání z rozhodnutí FEDu neskrýval a hned druhý den, kdy trhy opět našly ztracený optimismu, ohlásil přes svůj twitterovým megafon zprávu, že od 1. září spustí další dávku cel na čínské zboží, což poslalo akciové trhy konečně do dlouho očekávané korekce.

Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem opět nabírá na obrátkách a trhy poslala v úvodu tohoto týdne do ztráty, která byla nejhlubší od začátku roku 2019. Spojené státy od 1. září uvalí dodatečné 10% clo na čínské zboží v objemu 300 mld. dolarů. Podle Trumpa však obchodní rozhovory s Čínou budou pokračovat. Další kolo jednání by se mělo konat začátkem září ve Washingtonu. Můžeme tedy spekulovat, že prezident svou nespokojenost s opatrným jednáním FEDu a dlouho trvajícími a zdržovacími jednáními s Čínou, tasil tzv. all-in a doufá, že nový nátlak přinese další posun v obchodní válce. Čína však nemá kam spěchat a pravděpodobně bude jednání natahovat do prezidentských voleb v USA. Trumpova taktika se tak zdá být zcela jasná. Během následujícího čtvrtletí až pololetí vyděsit Wall Street a Čínu, donutit ještě letos FED jednou či dvakrát snížit úrokovou sazbu. Případné ústupky a domluva s Čínou by v novém roce měla přinést na trhy optimismus, vyzvednout akciové trhy zpět k rekordním hodnotám a připravit pro Trumpa ideální půdu na volby o post amerického prezidenta na podzim 2020.

Zajímavá je situace na ropě. Ceny ropy se propadly až na nejnižší hodnotu za sedm měsíců. Náladu na trhu ovlivňují obavy z poklesu poptávky po ropě kvůli prohlubujícímu se obchodnímu napětí mezi USA a Čínou. Země jsou největšími ekonomikami a také největšími spotřebiteli ropy na světě. K propadu cen přispěla rovněž zpráva o stavu zásob ropy ve Spojených státech za minulý týden. Pro obchodníky se jeví i další zajímavá investiční příležitost na americkém zemním plynu, který neprorazil rezistenci na 2 USD a zlehka konsoliduje nad touto hranicí. S blížícím se podzimem se tak jeví velmi zajímavá investiční příležitost pro vstup do long pozice s předem definovaným risk managementem.



Prezident Donald Trump - volby 2020



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 5. 8. 2019:

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

2. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 040,37 1 059 1 060 ↑ 1,76 1 050 - 1 070 7 0 Dow Jones (US) 26 485,01 25 994 26 000 ↓ -1,85 25 300 - 26 610 2 5 NASDAQ C.(US) 8 004,07 7 736 7 950 ↓ -3,35 7 300 - 8 000 0 7 FTSE 100 (VB) 7 407,06 7 249 7 300 ↓ -2,13 7 000 - 7 494 1 6 DAX (Něm.) 11 872,44 11 720 11 950 ↓ -1,29 10 800 - 12 337 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 087,16 21 013 21 000 ↓ -0,35 20 650 - 21 538 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

2. 8. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 040,37 1 069 1 080 ↑ 2,74 1 020 - 1 100 5 2 Dow Jones (US) 26 485,01 25 996 26 000 ↓ -1,85 24 500 - 27 000 3 4 NASDAQ C.(US) 8 004,07 7 733 8 000 ↓ -3,39 6 900 - 8 250 3 4 FTSE 100 (VB) 7 407,06 7 274 7 200 ↓ -1,80 6 900 - 7 700 2 5 DAX (Něm.) 11 872,44 11 773 12 200 ↓ -0,84 10 200 - 12 900 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 21 087,16 20 900 20 950 ↓ -0,89 19 800 - 22 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers