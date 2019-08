Barclays: Průmyslová recese je už tady, odhady tržeb jsou příliš optimistické

Analytici banky Barclays míní, že ekonomika se již nachází ve stavu průmyslová recese. Své odhady opírají o fakt klesajících tržeb v průmyslovém segmentu. Ve 4Q18 100% sledovaných průmyslových firem vykazovalo růst tržeb, ale v posledním čtvrtletí už plných 33% vykazovalo jejich pokles, což dalece překonalo původní odhady trhu, jež viděly pokles tržeb spíše jako výjimečnou záležitost několika málo společností. Tento trend bude navíc zřejmě dále narůstat.Analytici banky v této souvislosti vypichují například společnosti jako Caterpillar , Samsung či Honeywell Za jeden z hlavních důvodů pro klesající průmyslové tržby je jmenována obchodní pře mezi USA a Čínou. Růst nejistoty a obav tlumí investice do dalšího vývoje a výzkumu, klesají tržby průmyslového a dopravního vybavení a to vše se negativně promítá do dodavatelských řetězců v globálním měřítku.