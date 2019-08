Kryptomeny: Nákupný signál na Bitcoine?

Sumár:

Technický nákupný signál na Bitcoine

Coinbase môže čeliť žalobe týkajúcej sa kryptomeny Bitcoin Cash

Digitálne meny sa môžu stať dobrým uchovávateľom hodnoty

Je dostatočne presvedčivý?

Na Bitcoine sa objavil technický nákupný signál. Zdroj: Bloomberg

Najslávnejšia kryptomena zaznamenala slušný nárast za posledný týždeň, ktorý potvrdzuje predstavu, ktorú zdieľajú niektorí obchodníci s kryptom, že digitálne meny majú tendenciu byť považované za aktíva bezpečných prístavov, a teda dosahujú pomerne dobré výsledky, keď sa objavia negatívne udalosti na trhoch. Všimnime si, že Bitcoin od začiatku augusta vzrástol o viac ako 15% a mohol by pokračovať v tejto rally. Takéto presvedčenie môžu nadobudnúť traderi pri pohľade na technickú situáciu, ktorí sa zameriavajú na ukazovateľ konvergencie divergencie GTI VERA. Tento nástroj, ktorý sa zameriava na zisťovanie pozitívnych a negatívnych trendov, nedávno vygeneroval býčí signál na Bitcoine, prvý od júna. Okrem toho podľa Mikea McGlonea, analytika spoločnosti Bloomberg Intelligence, by Bitcoin mal mať naďalej dobré výsledky, aby bol príjemcom rastúceho dopytu po funkcii uchovávateľa hodnoty “. Vidí tiež dôvod pre vyššiu cenu Bitcoinov v dôsledku klesajúcich výnosov dlhopisov a rastúcej volatility na trhu.

Problémy pred nami

Coinbase, kryptomenová burza so sídlom v San Franciscu, môže čoskoro čeliť súdnemu sporu od kliektov, ktorí si kúpili Bitcoin Cash hneď po neúspešnom uvedení tejto kryptomeny na trh v roku 2017. Podľa sudcu okresného sudcu USA Vince Chhabaria v severnej časti Kalifornie mohla spoločnosť „porušiť svoju povinnosť udržiavať funkčný trh“. Pripomíname, že Coinbase zastavil obchodovanie s BCH až po troch minútach od uvedenia na trh. Okrem toho tí, ktorí už kúpili BCH, obvinili Coinbase z toho, že im zamedzili možnost predávať BCH.

Bitcoinu sa v posledných dňoch daril dobre, býci však musia prekonať 23,6% s- Fibo úroveň, keď sa chcú posunúť smerom k $ 13300. Zdroj: xStation5



Krypto náprava

Spoločnosť UBS nedávno informovala, že za držanie peňazí vo svojich bankách bude účtovať viac poplatkov zákazníkom, pretože sa švajčiarska banka pokúša preniesť záporné sadzby na svojich klientov a zmierniť tlak na svoju čistú úrokovú maržu. Aj keď by to mohla byť náročná úloha (domácnosti, na rozdiel od spoločností, sú oveľa menej náchylné na udržiavanie svojich úspor v bankách ponúkajúcich vklady s negatívnym výnosom), ukazuje sa, že je rastúca potreba nájsť iné spôsoby, ako uchovávať peniaze. Jedným z nich môžu byť kryptomeny, pri ktorých neplatia záporné sadzby. Je potrebné poukázať na názor spoluzakladateľa Fundstratu Toma Leeho, ktorý uviedol v rozhovore pre spoločnosť Fox News, že „Bitcoiny sa pre investorov stávajú čoraz viac bezpečným prístavom. Zníženie sadzieb zvyšuje likviditu. Likvidita tlačí peniaze do všetkých týchto rizikových aktív, čo taktiež pomáha Bitcoinom. “Vzhľadom na to, že stále viac a viac dlhopisov poskytuje záporné sadzby, možno predpokladať, že kryptomeny by si mohli udržať záujem investorov.

Ripple udržuje obchodovanie blízko svojej rastovej trendovej línie. Výraznejší odpor by mohol byť lokalizovaný v blízkosti 0,365 dolárov. Zdroj: xStation5