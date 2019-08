Piráti chtějí prosadit valorizaci rodičovského příspěvku!

Kdo se nejspíš dočká navýšené rodičovské?

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), že by měl rodičovský příspěvek stoupnout na začátku příštího roku z 220.000 Kč na 300.000 Kč, sice schválila vláda již na začátku července, ale stále se řeší finální podoba novely. Aktuálně se má navýšení týkat všech, kteří budou k prvnímu lednu 2020 rodičovský příspěvek pobírat, a to včetně rodin, které již pobírají rodičovskou a jejich dítě ještě nemá čtyři roky. Původně ministryně (na podzim minulého roku) slíbila navýšení rodičovské dovolené pro všechny děti do čtyř let včetně těch, kteří si rodičovskou z důvodu dřívějšího odchodu do práce vyčerpali dříve. Nově by se měl týkat navýšený rodičovský příspěvek cca 80 % dětí do čtyř let.

Piráti volají po automatickém zvyšování rodičovského příspěvku

Piráti navrhují další zásadní změny, a to současné schválení automatického zvyšování příspěvku. Ten by měl být od roku 2021 pravidelně valorizován stejně jako důchody. Navyšovat by se měl o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Argumentují tím, že se politické strany budou znovu dohadovat za pár let. Handrkování o podpoře českých rodin přitom nepovažuje nikdo za důstojné. Rodiče by měli mít nárok na valorizaci stejně jako důchodci. Rodičovský příspěvek byl zvýšen naposledy před 12 lety, a to je velmi dlouhá doba. Autorkou tohoto pozměňovacího návrhu je pirátská poslankyně Olga Richterová.

Jak se staví k valorizaci ostatní politické strany?

Propočet ročních nákladů na valorizaci by se podle analytiků pohyboval v řádech stamilionů korun v prvních letech. Po 5 letech by se jednalo přibližně o jednu miliardu korun. Avšak reálná hodnota rodičovské by zůstala zachována a rodiče by se nedostávali do finanční propasti, že jim se stoupajícími náklady zbývá méně a méně. Svoje stanovisko zatím strana ANO nesdělila a mlčí.

Zatím získali Piráti podporu u KDU-ČSL. Ti dlouhodobě usilují o zlepšení rodinné politiky, aby byly více kompenzovány skutečné finanční náklady pracujících rodičů, kteří zastávají péči o děti. Místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková považuje za důležitou nejen automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, ale také klade důraz na daňové slevy na děti. Jelínková by si dokázala představit, že by se rodičovská valorizovala dokonce o celý růst průměrné mzdy.

Valorizaci možná také podpoří komunisté, kteří svými hlasy ve sněmovně podporují současnou vládu. Hana Aulická Jírovcová, poslankyně a stínová ministryně práce za KSČM by přesto ale raději viděla celkovou změnu návrhu rodičovského příspěvku. Vzpomíná pozitivně na dobu před rokem 2011, kdy ještě nebyla zavedena jednotná výše příspěvku pro všechny. Avšak taková výrazná změna se pravděpodobně řešit nebude a KSČM se přikloní spíše k samotné valorizaci.

K prosazení rodičovského příspěvku pro všechny děti do 4 let spíše nedojde

Původně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová slibovala, že navýší rodičovskou všem rodinám, kteří mají dítě do 4 let věku, nicméně nic v té době neměla dohodnuté se svým koaličním partnerem, tedy se stranou ANO. Ta argumentuje tím, že pro všechny nejsou peníze. Na jaře tohoto roku se koalice dohodla na tom, že na zvýšení rodičovské budou mít nárok jen děti nově narozené po 1.1.2020. Po té se zvedla silná vlna nevole od naštvaných rodičů a politické strany tak tuto nespravedlivou variantu přehodnotili.

Přece jen by narození dítěte pět minut před půlnocí tohoto roku rozhodovalo o tom, zda rodina přijde o 80 tisíc korun či nikoliv, oproti nemluvňatům narozeným v příštím roce. Další pozměňovací návrh od pirátky Richterové, že by se navýšení mělo týkat všech, je zřejmě bez šance. Snaží se tak prosadit, aby rodiny s dítětem do čtyř let dostali z navýšení alespoň poměrnou část.

Čím mladší dítě, tím větší částku z 80 tisíc korun

Richterová považuje za férovější variantu, že by se rodičovský příspěvek navyšoval podle věku dítěte. Týkalo by se to i rodin, které příspěvek vyčerpaly, navýšená rodičovská by byla vyplacena všem, ale částky by byly odstupňované podle věku dětí. To však ministryně financí Alena Schillerová z úsporných důvodů nepodporuje. Překvapivě nesouhlasí ani Maláčová. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká vyčerpáním dané částky, nelze tedy čerpání znovu obnovit. V návrhu od Richterové je také uvedeno, že požaduje navýšení měsíční výše čerpání rodičovské pro ty, kteří nedosáhli na mateřskou dovolenou, a jejich vyměřovací základ jim umožňuje pobírat pouze 7.600 Kč měsíčně. Navrhuje částku 10.000 Kč.

