ČEZ (Koupit, 12m cíl = 717 CZK) - Ziskovost výrazně poroste (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: úterý, 13. srpna 2019, 8:00 (CEST)

Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ v druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více jak 7 % a přesáhla hranici 15,5 TWh. Výroba jaderných elektráren se meziročně snížila o téměř 4 % a dosáhla bezmála 7,5 TWh. U uhelných elektráren odhadujeme pouze mírný nárůst s celkovou produkcí okolo 5,8 TWh. Čekáme i vyšší produkci z plynového zdroje. Kromě vyšší výroby se na očekávaném růstu tržeb o 25,7 % projevují vyšší realizované ceny. EBITDA by dle našich odhadů měla růst o 36,6 % na 12,8 mld. CZK. Meziroční srovnání je mimo výše uvedeného rovněž ovlivněno zaúčtovanou ztrátou v loňském druhém kvartále způsobenou přeceněním zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny a povolenek. Odpisy dlouhodobého majetku očekáváme na podobné úrovni jako vloni. V rámci finančního výsledku by měly být meziročně vyšší úrokové náklady a také předpokládáme mírný negativní dopad do hospodaření z titulu oslabení turecké liry. Čistý zisk by měl dle našich odhadů dosáhnout 3,3 mld. CZK. Nečekáme žádné jeho další úpravy.

Srovnání s konsensem: Na všech úrovních výsledovky jsou naše odhady znatelně optimističtější, což si vysvětlujeme vyšší očekávanou produkcí a výraznějším nárůstem odhadovaných realizovaných cen oproti konsensu trhu.