Odškodnění obětí pádů boeingů: Podle čeho se určí?

Množství peněz, které budou vyplácet společnost Boeing a pojišťovny pozůstalým těch, co zemřeli při pádu dvou zřícených jetů, bude stanoveno částečně podle specifické a hrozné kalkulace: Jak dlouho oběti věděly, že se blíží smrti.

Toto měřítko je jen jednou z částí tvrdé právnické bitvy o určení finanční odpovědnosti po dvou tragických pádech letadel Boeing 737 Max v Etiopii a v Indonésii, při nichž přišlo o život 346 lidí v rozmezí pouhých pěti měsíců. Pozůstalí pasažérů mohou získat i odškodnění za bolestnou ztrátu, utrpení, postrádání blízké osoby a ztrátu výdělku.

Zatímco vyplacení všech těchto nároků by mohlo stát až miliardu USD, což je odhad společnosti Bloomberg Intelligence určený na základě prvních řešených případů, právní experti se shodují na tom, že by částka mohla ještě stoupnout, pokud důkazy ukážou, že Boeing věděl o nedostatcích letadel před katastrofami. Ve hře je žaloba, že ukrývala a vyhýbala se možným rizikům.

Brian Alexander, právník se specializací na letectví zastupující oběti letu v Etiopii, komentoval aktuální kauzu takto: „Boeing je v tom až po uši, mnohem více než ve kterémkoli předchozím případě, s nímž jsem byl za svoji pětadvacetiletou praxi zastupování pozůstalých po leteckých katastrofách konfrontován. Podstatná bude otázka: Co věděli a od kdy to věděli.“

Zatímco podrobné šetření příčin zřícení stále ještě probíhá, předběžné důkazy stále více ukazují na odpovědnost společnosti Boeing. „Bude v jejich nejlepším zájmu, aby se s tím mimosoudně vypořádali,“ podotkl Robert Rabin, profesor práva ze Standfordské univerzity. Říká to proto, že by bylo podstatně dražší jít s tím k soudu. Případy zahrnující letecké nehody jsou málokdy rozhodovány soudci, protože společnosti se chtějí vyhnout riziku vysokého trestu za škodu a ztrátě reputace v souběhu soudů s mnoha oběťmi.

Pro Boeing nicméně vyvstává také riziko nepředvídatelně vysokého trestu stanoveného podle délky doby, po níž oběti katastrof trpěly strachem a panikou ze smrti, když se stroje řítily k zemi. Tato forma kompenzace je přípustná v právním systému státu Illinois. V New Yorku schválil odvolací soud plnění ve výši 2,5 milionu pro operátora jeřábu, jenž padal z výšky 200 stop k zemi.

Nicméně takové případy nejsou zárukou pro rodiny obětí. Například v řízení proti společnosti Pan Am na začátku osmdesátých let dostali rodiče dětské oběti jen 15 000 USD za utrpení syna během nekontrolovaného rolování letadla až do okamžiku nárazu křídla do stromu.

Etiopský Boeing se zřítil šest minut po startu. Druhý stroj pak spadl do Jávského moře po 11 minutách letu. V obou případech vyplývá z komunikace v kabině, že piloti se snažili několik minut získat vládu nad letadlem, které se chovalo neovladatelně, propadalo se a dosáhlo rychlosti téměř 600 mil za hodinu. To napovídá, že oběti znaly svůj osud, podotýkají někteří právníci. „Je větší šance na přiznání nároku, když pád letadla trval několik minut, spíše než několik sekund,“ řekl Joe Power zastupující v Chicagu několik etiopských obětí.

Škody vznesené vůči Boeingu by měly být vyplaceny ze strany jeho pojišťoven, s výjimkou vysoké spoluúčasti, jež je v takových případech pro velké výrobce obvyklá. Ovšem někdy žalovaní nabízejí peněžité vyrovnání za závazek, že postižený nebude postupovat právní cestou. Některé indonéské rodiny byly osloveny s nabídkou odškodnění rovnajícímu se částce 90 000 USD. Pro zajímavost, průměrný roční příjem v této zemi činí 3 400 USD.

„Je nehorázné a hanebné, že někdo by takto využil chudobu lidí, kteří právě ztratili své milované blízké,“ kritizoval tuto praxi Joe Power. „Je to problém, když přijdete do těchto zemí třetího světa, kde není vyvinutý systém spravedlnosti. Tady vítězí síla, nikoli právo jednotlivce.“

V soudním sporu pádu letadla Lion Air, kde je doposud vedeno 40 případů u federálního soudu v Chicagu, Boeing naznačil, že plánuje přesun kauzy do Indonésie s argumentem, že oběti tam žily a zemřely. Právníci žalobce poukazují na to, že přemístění by mohlo být nevýhodné pro klienty.

Proces by trval roky a roky, přičemž Boeing by mohl činit průtahy. Mezitím by zájem veřejnosti o tento případ oslabil a zanikl. Společnost by tak měla mnohem lepší šanci na omezení své odpovědnosti. A významný argument vyslovil i Rabin: „Většina projednávaných otázek bude technického rázu a experti z obou stran budou ve Spojených státech.“

Na druhou stranu Mark Dombroff, právník zaměřený na letectví a zastupující obviněné v jiných sporech spojených s pády letadel, vyjádřil názor, že není nerozumné přesunout soud do Indonésie, protože ke katastrofě došlo v Indonésii, všechny oběti byly Indonésané a šetření provádí dopravní indické úřady.