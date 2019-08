Zajímavost: Čínský Anbang nuceně prodává…

Čínský pojišťovací koncern Anbang pověřil realitního makléře z New Yorku firmu Douglas Elliman a londýnskou realitní společnost Knight Frank, aby prodaly jeho 375 bytových jednotek v luxusním newyorkském hotelu Waldorf Astoria. Tuto zprávu zveřejnil čínský státní zpravodajský portál The Paper of Shanghai.

Zvěsti, že ekonomicky zasažený čínský pojišťovací koncern chce hotel prodat, se objevily už dříve. Například v roce 2017 se musel Anbang na základě tlaku čínské vlády musí zbavit majetku v západních vyspělých zemích. Celkově se jedná zhruba o 10 mld. USD. Od té doby, co byl šéf koncernu Anbang Wu Xiaohui zadržen kvůli vyšetřování korupčního skandálu, ztratila kdysi tato exkluzivní čínská společnost většinu svého kreditu. Wu byl v květnu 2018 odsouzen k 18 letům vězení za zneužití úřední moci a zpronevěru firemních peněz. Tento případ vzbudil ve veřejnosti značný rozruch, neboť Wu měl za manželku vnučku bývalého čínského „silného muže“ Teng Siao – pchinga. Pojišťovací koncern Anbang převzal zmíněný newyorkský luxusní hotel od skupiny Hilton za 1,95 mld. USD v říjnu 2014. Ihned po koupi Anbang začal hotel renovovat a jeho část přeměnil na luxusní byty. Ekonomický časopis Financial Times tehdy propočetl, že Anbang by mohl tuto investici umořit teprve po deseti letech. To prý ale platilo jen za toho předpokladu, že všechny hotelové jednotky budou denně obsazeny, a to každá za 8800 USD. Pokud by byl celý hotel přebudován na byty, tak podle zmíněného časopisu by bylo možné případným prodejem získat celkem více než 4 mld. USD. Pojišťovací skupina Anbang má řadu dceřiných společností a poskytuje především pojištění, bankovní a jiné finanční služby. Ke konci února 2017 spravovala aktiva ve výši 301 mld. USD. V Číně má dle odhadu cca 30 000 zaměstnanců. Portfolio aktiv je diversifikované a orientované hlavně na finanční sektor, nemovitosti a ubytovací služby. Vlastní nejen Waldorf Astoria, ale i řadu jiných hotelů. Anbang nakupoval též v pojišťovacím sektoru. Například v roce 2016 koupil od Allianz Group její pojišťovací operace v Jižní Koreji. V roce 2014 koupil jednu pojišťovnu v Belgii a v následujícím roce v Nizozemsku.