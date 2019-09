Němci nedůvěřují ochraně dat v pojišťovnách

Ochrana dat je v Německu známým veřejně významným tématem, a to i u pojišťoven. Důvěra spolkových občanů v pojistitele není ovšem zrovna u tohoto citlivého bodu zvlášť výrazná. Celých 29 % Němců pochybuje o tom, že jsou jejich údaje v německých pojišťovacích společnostech v dobrých rukách. Vyplývá to z aktuální studie švýcarské softwarové firmy Adcubum.

Ukázalo se také, že více než 60 % oslovených zákazníků by dalo pojišťovně svá osobní data k dispozici, pokud by za to získali slevu za pojistnou ochranu. Podíl 65 % respondentů má spíše dobrý pocit, jsou-li jejich údaje uloženy v některém z německých výpočetních center.

Současně má ovšem téměř každý druhý Němec strach, že by poskytnuté informace mohly mít negativní účinek. 51 % se obává, že jim pojišťovna na základě znalosti některých údajů vypoví zákaznický kontrakt, odmítne je přijmout do pojištění nebo bude požadovat úplně přemrštěné pojistné.

„Nápadná je skutečnost, že především mladí klienti jsou u tohoto tématu hodně citliví. 55 % ve věkové skupině 18-34 let mají strach ze sankcí uplatňovaných pojišťovnami,“ konstatoval Michael Süß ze společnosti Adcubum Německo. Pro porovnání: u věkové skupiny 55 plus trpí takovou obavou z nevýhody „jen“ 47 % dotázaných. „Starší generace je v tomto ohledu stále ještě klidnější. Pojistitelé by ale měli zbavit strachu všechny zákazníky, a to třeba transparentními směrnicemi a jasnými výroky o tom, za jakých podmínek lze pojistnou ochranu poskytnout a kdy naopak nikoli.“

Na toto téma ještě pokračoval: „Myšlenky ohledně ochrany dat jsou široce rozšířené. Jasný závazek jdoucí až nad rámec zákonných požadavků, jenž by se týkal ochrany dat v podniku, stejně jako otevřenost v otázkách, jakým způsobem jsou informace používány, by mohly odbourat část tohoto strachu,“ uzavřel téma studie Michael Süß.