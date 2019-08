Talanx investuje do solárního parku na jihu Španělska

Skupina Talanx je třetí největší pojišťovací skupinou v Německu a jednou z největších evropských pojišťoven. Její ekonomické výsledky jsou uspokojivé. Například v roce 2018 se její předepsané pojistné zvýšilo o 5,5 % na 34,9 mld. EUR a zisk vzrostl o 12 % na 2 mld. EUR. Je proto jasné, že hledá efektivní investice. Ukazuje se, že do budoucna sází například na alternativní energetické zdroje.

Dolnosaská pojišťovací skupina Talanx totiž nedávno oznámila, že chce jako největší investor zajistit financování výstavby solárního parku na jihu Španělska, a to prostřednictvím půjčky na tento projekt, kryté úvěrovým pojištěním. Jejím pojišťovacím partnerem je společnost Assured Guaranty (Europe) plc se sídlem v Londýně.

Skupina Talanx tímto pokračuje v realizaci udržitelné investiční strategie. Celkově se podle jejího sdělení angažuje v devíti fotovoltaických parcích na několika atraktivních místech pro fungování solárních panelů v Evropě. Podle názoru některých expertů bude v tomto směru investování pokračovat. Příjemce úvěru patří většinově jednomu fondu španělské investiční společnosti Q-Energy z Madridu. Vyrobený elektrický proud, resp. jeho cena, má být v příštích 20 letech regulován podle platného španělského cenového systému. Konkrétní údaje o výši investice Talanx nezveřejnil.

Tento krok je možná motivován i faktem, že Talanx se chce stáhnout z obchodu s uhlím, což znamená nepojišťovat a neinvestovat do společností v uhelném průmyslu. Ovšem ve státech, kde je podíl uhlí v energetickém mixu vysoký a kde není možný přístup k alternativním zdrojům energie, Talanx připustí v mimořádných případech a po ověření technických standardů limitovaný počet výjimek ohledně pojistné ochrany. Jelikož výstup z uhlí se prý může uskutečnit toliko ve střednědobém či dlouhodobém horizontu, tak od roku 2038 se v jeho portfoliu již nebudou nacházet vůbec žádné uhelné elektrárny a uhelné doly.

Kromě toho bude Talanx pokračovat v dosavadním investičním kurzu a nebude realizovat žádné nové investice do podniků, u nichž se uhlí podílí na obratu minimálně 25 %. Budou ale postupně rozšiřovány investice do obnovitelných energií a technologií vstřícných ke klimatu. Skupina Talanx již přímo investovala do obnovitelných energií (větrná energie, sluneční energie) více než 1,3 mld. EUR.