Přes panující rizika obchodníci opět akcie nakupují (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Mobilní operátoři čelí podezření Evropské komise v souvislosti se sdílením sítí, které může omezovat konkurenci na trhu.

Evropské akcie by měly dnešní seanci zahájit velmi slušným růstem.

Týden skoupý na nová makroekonomická data nepřinese nic podstatného ani dnes. Ve Spojených státech budou zveřejněny pouze pravidelné čtvrteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Zajímavější tak bude zápis z posledního zasedání ECB, které se konalo před dvěma týdny.

Hospodářské výsledky dnes ve Spojených státech zveřejní Viacom, Symantec nebo Kraft Heinz. Na starém kontinentě to bude mnohem početnější skupina. Reportují například Raiffeisen Bank, KBC, Adidas, Thyssenkrupp, Uniper nebo Deutsche Telekom.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie Air France-KLM na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy včera otevřely výraznými propady. Například index S&P 500 v první půlhodině obchodování přišel o téměř dvě procenta. Nepříznivě na sentiment působily komentáře jednoho z amerických centrálních bankéřů ohledně stavu ekonomiky a rizik, která mohou vést k výraznějšímu zpomalení celkové aktivity. Silný apel Donalda Trumpa, aby Fed rychleji a agresivněji uvolňoval měnovou politiku, rovněž působil na obchodníky nepříznivě. Propad dluhopisových výnosů ale nakonec přiměl investory využít levnější ceny akcií a opět je nakupovat. Index S&P 500 tak v průběhu včerejška postupně vymazával ztráty, a dokonce uzavřel těsně nad úrovní z úterka.

Nákupní nálada se přesunula i do asijsko-pacifického regionu. Dařilo se prakticky všem indexům. Trhy podpořil i silnější denní fixing čínského yuanu vůči americkému dolaru, což investory alespoň částečně mohlo přesvědčit v tom, že centrální banka chce svůj devizový trh stabilizovat a nechce využívat měnový kurz jako nástroj ve vyjednávání o obchodní dohodě se Spojenými státy.

Futures na EuroStoxx 50 slibují zájem obchodníků akcie nakupovat i v Evropě.

O2 Czech Republic

Evropská komise podezírá O2 Czech Republic, T-Mobile a provozovatele infrastruktury Cetin z porušování antimonopolních předpisů Evropské unie tím, že jejich dohoda o sdílení sítí omezuje konkurenci. Nejedná se zatím o žádné závěrečné výsledky šetření. Než padne definitivní rozhodnutí, mají operátoři možnost se k nálezu vyjádřit. Vyšetřování Evropskou komisí byla již zahájena zhruba před třemi roky, kdy Vodafone podával nejdříve stížnost na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a poté si případ vyžádala Evropská komise. Pokud by se podezření potvrdilo, hrozila by operátorům pokuta až do výše 10 % ročního obratu, což by v případě O2 Czech Republic znamenalo necelé 4 mld. CZK, tedy zhruba dvě třetiny čistého zisku.

Akcie společnosti včera na zprávu nijak nereagovaly, naopak uzavřely se ziskem dvou třetin procenta. Reakci bychom očekávali až v okamžiku, kdy by Evropská komise rozhodla v neprospěch operátorů a uvalila pokuty. Důležité by byly i závěry, respektive opatření, která by museli jednotliví operátoři zavést, například omezení sdílení sítí v některých lokalitách a vybudování vlastních, což by mohlo mít dopad na nutnost vyšších investic, i třeba s negativním dopadem na dividendovou politiku.