Americká výnosová křivka prohlubuje inverzi

Zatímco na trzích dluhopisů se včera děly věci, potom co tři centrální banky nečekaně snížily úrokové sazby (Nový Zéland, Thajsko a Indie), tak kurzu eurodolaru jakoby se to ani netýkalo (stejně jako např. bídný výsledek německého průmyslu ). Zajímavě v tomto kontextu působí rétorika Fedu, která zůstává smíšeně neutrální. Zatímco jedna z holubic uvnitř FOMC - Evans - včera připustil, že situace může dospět k tomu, že Fed bude muset přijít s další redukcí úrokových sazeb , tak naopak aktuálně ještě větší holubice Bullard řekl, že je nerealistické očekávat, že by Fed reagoval na každý posun ve vývoji obchodních jednání.Dnešní kalendář očekávaných událostí je zcela nezajímavý a tak může být možná o něco klidněji - tím spíše, že i čínský juan se vcelku drží. Poněkud klidnější prostředí by pak mohlo pomoci zejména měnám navázaným na komodity ( CAD , NOK, USD , RUB), kterým včera ublížil výplach na ropě.