Akcie v USA jako na houpačce (8.8.2019)

Včerejší obchodování v USA se neslo v extrémně volatilním duchu. Hlavní akciové indexy se po otevření dostaly až do dvouprocentního poklesu, aby se v závěru obchodování dokázaly překlopit do plusových čísel. Nejlépe se včera dařilo nemovitostnímu sektoru, naopak nejslabším článkem dne byl finanční sektor ( Citigroup -1,7 %, JPMorgan -2,2 %, Bank of America -1,9 %). Nedařilo se ani energetickému sektoru ( Conocophillips -1,7 %, Exxon Mobile -0,7 %). Výrazně se pak dařilo hernímu sektoru ( Activision Blizzard +3,2 %, Electronic Arts +2,4 %).