České stavebnictví pokračuje v růstu, bytové výstavby v Praze se to netýká

České stavebnictví pokračuje v mírném růstu, stavební produkce v červnu podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně vzrostla o 2,4 procenta. Roste i bytová výstavba, v rámci celé České republiky se v šestém měsíci začalo stavět celkem 2850 bytů, což představuje meziroční nárůst o 8,3 procenta. Bytovou výstavbu však táhnou hlavně regiony, v hlavním městě se o rozvoji bytového fondu mluvit nedá. V červnu se v Praze začalo v bytových domech stavět jen 206 bytů. To je hluboce pod poptávkou i zdravým růstem města.

Od začátku roku se v hlavním městě v bytových i rodinných domech začalo stavět celkem 2457 nových bytů, z toho jen v bytových domech 1990. Prvenství v tomto ohledu s výrazným náskokem udržuje Středočeský kraj se 3278 zahájenými byty. Praze na záda dýchá také Jihomoravský kraj se 2448 zahájenými byty. Hlavní město tak jen horko těžko udržuje medailové pozice, přestože ještě pár let zpátky Praha v bytové výstavbě s přehledem dominovala.

Zásadní vliv na to má hlavně zastaralý územní plán, kvůli kterému prakticky došly pozemky vhodné pro novou výstavbu. Složitý proces povolování nových staveb, který může za praktické zamrznutí rezidenčního trh, zmiňovat už ani nebudu, protože se stavební legislativou se musí prát ve všech krajích. Co je však pro hlavní město specifické, je roztříštěnost stavebních úřadů a značná nejednotnost jejich rozhodování. Zvlášť v některých městských částech úředníci stavebních úřadů nerozhodují podle souladu stavebního záměru s platným územním plánem, ale spíše vychází vstříc názoru vedení radnice. Někteří lokální politici si totiž kariéru postavili na odporu proti nové výstavbě a jakékoliv záměry tak dlouhodobě blokují. A úředníci stavebních úřadů jim i přes deklarovanou nezávislost v tomto boji pomáhají.

Tuto faktickou podjatost 22 stavebních úřadů by vyřešil jen vznik jednoho centralizovaného stavebního úřadu pro větší stavby, který by lépe dokázal posoudit význam stavby z celoměstského pohledu a eliminoval by parciální zájmy místních radnic. Škoda jen, že ho vláda podle posledních informací z novely stavebního zákona vyškrtla. Bez něj se bytová výstavba v Praze nikdy nevzpamatuje.

RNDr. Evžen Korec, CSc., Generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.