Globální trh s dluhopisy rozezněl zatím nejhlasitější ekonomické varování

Globální dluhopisový trh rozezněl alarm varující, že světová ekonomika nebude moci pokračovat příliš dlouho před příchodem recese. Výnosová křivka německých bundů je nyní nejplošší od dob finanční krize, dluhopisové výnosy napříč světovými trhy klesají na čerstvá minima. Ke kakofonii ukazatelů zvyšujícího se pesimismu investorů ohledně ekonomického výhledu se přidaly centrální banky Nového Zélandu a Indii, které překvapily trhy snížením úrokových sazeb ve snaze podpořit skomírající ekonomický růst.

„Toto všechno příprava na něco velmi rušivého,“ říká globální stratég společnosti ADM Investor Services Marc Oswald. „Co to přesně to bude, je složité vyčíslit, ale zplošťování bude pokračovat, dokud budou lidé považovat německé dluhopisy za klidný přístav.“

V uplynulých týdnech čelili investoři přívalu rekordně nízkých výnosů při snaze utéci do zákoutí trhu, kde by bylo možné dosáhnout pozitivních výnosů. Celá německá výnosová křivka již je plně v negativním teritoriu a výnosy desetiletých dluhopisů rizikovějších zemí jako Španělsko nebo Portugalsko se nule nebezpečně blíží.

Investoři proto snahou nalézt útočiště v dluhopisech s delší splatností sází na to, že se Evropská centrální banka bude muset opětovně pustit na cestu kvantitativního uvolňování. Dluhopisy s kratší splatností, které jsou na snižování úrokových sazeb citlivější, se pohnuly méně, depozitní sazba je totiž již hluboko v záporu na -0,40 %.

Dopady probíhající obchodní války mezi USA a Čínou jdou ovšem cítit celosvětově. Desetileté americké dluhopisy se pohybují nejníže od roku 2016 s téměř nulovým prémií oproti dvouletým Treasuries, což je vývoj historicky značící blížící se recesi.

Rostou také obavy, že se souboj velmocí přelije z obchodního kolbiště na měnové trhy poté, co čínská centrální banka oslabila juan na nejnižší úroveň od roku 2008. Do oslabení franku by se podle náznaků mohla brzy pustit centrální banka ve Švýcarsku, úrokové sazby v krátkém odstupu snížily banky v Indii, Thajsku a na Novém Zélandu.

Podle manažera společnosti Nomura Asset Management Richarda Hodgese by se k balíčku uvolňujících opatření mohla uchýlit také americká centrální banka. „Fed bude v nadcházejících 12 měsících agresivně snižovat sazby,“ říká Hodges. „Vidím jen málo dobrých zpráv nebo náznaků, že se ekonomika USA zlepší a naopak více zpráv o pokračujícím zhoršování. Jak někdo může vydat optimistický výhled pro globální ekonomiky, jde mimo mě,“ dodává Hodges.

Výnosy třicetileté bundů klesly až o 10 bazických bodů na -0,14 %, čímž snížily spread vůči výnosům dvouletých dluhopisů na 71 bazických bodů, nejníže od roku 2008. Spread ekvivalentních instrumentů v USA činil pouze 9 bazických bodů.

Zplošťování nemusí být u konce, vezmeme-li v potaz možnou potřebu ECB přijít s alternativními kroky v boji s chřadnoucí inflací, jako je kontrola výnosové křivky, říká banka Danske. Jde o politiku uplatňovanou Bank of Japan, při které je omezeno pásmo, ve kterém se mohou výnosy pohybovat.

Zplošťování bude podle Jense Petera Sorensena, hlavního analytika Danske Bank, pokračovat. Alespoň „dokud nezačne nějaká významnější fiskální expanze v Německu, jaká je ale pravděpodobnost, že se tohle stane?“ říká Sorensen.

Zdroj: Bloomberg