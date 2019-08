Technická analýza - Bitcoin 07.08.2019

Dalším důvodem, proč může být korekce již dokončena je i stav u CME FUTURES. Všimněte si, že jsme i zde dosáhli trendového supportu a impulzního odrazu z hodnoty 11335,- USD , kde se zároveň nachází Fibonacciho retracement vlny "(iii)" = 0.382. Tato korekce tedy splňuje všechna platná pravidla pro dokončenou „( abc )“ strukturu. Aktuálně máme vyplněný GAP z dnešního rána a nedošlo k žádné bearish reakci, což také nahrává do karet bulls. Vzhledem k cenovému rozdílu na grafu CME uvažujeme target pro vlnu "((c) / (3)" do zóny 12951-13243,- USD