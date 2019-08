16.h - US akciové trhy obnovují silné propady, DJIA ztrácí přes 550 bodů, propad výnosů pokračuje a děsí

Americké akciové trhy vstupuj do svého dnešního obchodování obnovením silných ztrát z pondělka.Investoři pokračují v započatém odklonu od rizikových aktiv v globálním měřítku v souvislosti s posledním vývojem obchodní války mezi USA a Čínou a v souvislosti s poklesem sazeb ve světě.Investoři se obávají možnosti, že obchodní válka hlavních mocností přejde ve válku měnovou potažmo "sazbovou". Investoři se houfně přesouvají do bezpečných aktiv jako jsou vládní dluhopisy Prestižní index DJIA ztrácí v úvodu dne až 560 bodů respektive 2,2%, širší benchmark S&P 500 pak necelých 1,9% a technologický Nasdaq 1,7%.Od začátku srpna pak zmíněné indexy ztrácí kolem 5 až 5,8%. Zlato se dnes poprvé od roku 2013 posunulo nad hranici 1500 USD za trojskou unci.Výnos amerických "desítek" poklesl na 1,63% a je tak nejníže od roku 2016. Na začátku srpna se přitom výnos pohyboval ještě nad 2%. Výnosový spread mezi "dvojkami" a "desítkami" není ani 8 bodů, což je nejméně od roku 2007.Velký zájem o bezpečná aktiva zvyšuje příliv do segmentu dluhopisů s negativními výnosy. Ještě na konci roku se v tomto finančním paradoxu pohybovaly dluhopisy za cca 8 biliónů USD . Aktuálně je to už 15 biliónů. Například výnos německých "desítek" dosáhl rekordních -0.59%.Pokles výnosů působí velké problémy bankovním sektoru, který vede dnešní poklesy trhů se ztrátami kolem 3%.Své hlavní úrokové sazby dnes snížily centrální banky Nového Zélandu, Indii a Thajska. Ve všech třech případech sazby klesly více než se čekalo, co indikuje narůstající obavy z oslabování růstu dotčených ekonomik i v širší souvislosti. Centrální banky se snaží svými kroky bránit vlastní ekonomiky a vytvářet prorůstové prostředí.