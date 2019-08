Trump: Čína vůbec není problém, tím jsou vysoké sazby. Fed je musí výrazněji a rychleji snížit

Americký prezident Donald Trump ve svých posledních komentářích uvedl, že hlavním problémem ro USA není obchodní spor s Čínou, ale příliš vysoké sazby.Podle Trumpa jsou USA nyní velmi silné, prostředky do země přitékají vysokým tempem. Z Čína přitom odchází do jiných zemí podniky po tisících a jejich měna má problémy.Tím hlavním problémem USA jsou příliš vysoké sazby, které jsou výsledkem příliš rychlého a silného utahování do té doby rozvolněné měnové politiky centrální banky. Fed by proto měl snížit sazby výrazněji a rychleji a celkově by měl okamžitě ukončit kvantitativní utahování pomyslných kohoutů.Výnosová křivka nesleduje inflaci