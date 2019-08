Maloobchod v ČR si bez automobilů v červnu vedl celkem solidně

Maloobchodní tržby bez započtení prodejů automobilů v červnu meziročně vzrostly o 4,6 %.Celkové tržby včetně motoristického segmentu se ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku zvýšily pouze o 0,2 %. To bylo dáno značným poklesem tržeb za prodeje a opravy automobilů , které se v červnu snížily o varovných 8,3 % a nenavázaly tak na pozitivní čísla z dubna a května. Celkově si maloobchodní tržby (bez prodejů automobilů ) ve druhém čtvrtletí polepšily téměř o pět procent. I pro následující měsíce odhadujeme, že prodeje budou solidně růst. Spotřebitelská důvěra se v posledních měsících zvýšila a dosahuje vysokých úrovní. Současně přetrvávající napjatá situace na trhu práce působí na rychlý růst mezd . Nicméně očekávané zpomalení ekonomiky způsobí, že i mzdová dynamika bude postupně slábnout. Celkové maloobchodní tržby by proto v letošním roce měly v průměru vzrůst o 2,2 %, bez prodejů a oprav aut by se jejich dynamika měla udržet lehce nad 4 %.Autor: Eliška Jelínková, analytičkaEditor: Luboš Růžička, analytikTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.