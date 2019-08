Dalio: Čína může a bude konkurovat USA. Měli byste tam investovat

Zakladatel světově největšího hedgeového fondu Bridgewater Associates Ray Dalio apeluje na investory, aby investovali do Číny a tamních firem. Podle Dalia je zřejmé, že Čína jako celek a také jednotlivé čínské firmy mohou a již také jsou rovnocennou konkurencí americkým firmám a proto by je neměli investoři usilující o diverzifikaci svých portfolií v žádném případě opomíjet či se jim přímo vyhýbat. Čína stále více otevírá svou ekonomik a trhy světu, což stále dává zajímavé a atraktivní investiční příležitosti pro zahraniční investory a to nehledě na stupňující se obchodní při mezi USA a Čínou.Podle Dalia je pro podporu investic v Číně možné najít množství historických paralel, kdy tehdy vedoucí mocnost byla vyzývána jinou rostoucí silou. Vždy bylo výhodné investovat do oněch rostoucích mocností a bude tomu tak i nyní, kdy je hlavním vyzyvatelem Čína.Dalio dále uvedl, že nevěří v eskalaci celé pře do klasické války. Podle jeho mínění je na místě očekávat spíše změny či restrukturalizace světového pořádku z pohledu změn v hlavních dodavatelských řetězcích a změnách v hlavním rozložení rolí, kdo, co a kde bude vyrábět.Dalio počítá se změnami v Číně, ale také v samotných USA.Uvedl také, že nepovažuje Čínu za nějak výrazněji rizikovější oproti jiným trhům jako jsou například USA nebo EU. Každý trh má svá vlastní specifická rizika, která je třeba rozpoznat a adekvátně na ně reagovat.Například Evropa má vážné problémy s nefungující měnovou politikou, rostoucí politickou fragmentací a relativně malou participací na technologickém pokroku.USA pro změnu čelí rizikům plynoucím z rostoucí příjmové nerovnosti a rostoucí politické polarizace před nadcházejícími prezidentskými volbami