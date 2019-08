V Jižní Koreji budou cyklisty motivovat vlastními tokeny

Co se týče kryptoměn a blockchainových technologií, stává se Jižní Korea stále progresivnější zemí. Ale to už ostatně asi tušíte z článků na našem blogu tady na Crypto Kingdom. A bude nejspíš ještě líp.

V Jižní Koreji je nejmenší procento cyklistů na světě

Podle mediální agentury NBN se vedení hned několika nejlidnatějších měst v zemi, včetně Soulu nebo Pusanu, dohodlo, že budou více stimulovat systémy sdílených kol. Podle aktuálních průzkumů je totiž cyklisté nevyužívají tolik, jak by si zákonodárci přáli. Podle dostupných dat je v jihokorejské republice totiž procento jízdy na kole vůbec nejmenší na světě, dosahuje pouhých 2 procent. Země tak za světovými lídry v tomto směru zaostává opravdu extrémně. Jen pro příklad; v Nizozemsku je koeficient 36 %, v Japonsku zase 17 %.

Do programu se zapojí minimálně 14 měst

Podle médií se do programu zatím zapsalo 14 měst, které systémy sdílených kol provozují. Aktuálně spolu se soukromými společnostmi mají také vyvíjet systém tokenů, kdy bude uživatel odměněn pokaždé, když použije sdílené kolo. Všechno tohle by se mohlo stát realitou už ke konci roku.

Vznikne nový stablecoin?

Bližší informace o těchto tokenech nám bohužel zatím nejsou známy, je ale velmi nepravděpodobné, že by se jednalo přímo o kryptoměny v klasickém pojetí. Zdejší vláda totiž zatím stále neslevila ze své striktní politiky vůči Bitcoinu a altcoinům. Spíše se bude jednat o nějakou úplně novou formu stablecoinu.

Je také možné, že například v Soulu se do hry pokusí zapojit svůj právě vyvíjený token S-Coin, který by měl spatřit světlo světa už letos v listopadu. Občané by s ním mohli platit místní daně nebo dokonce hlasovat v průzkumech veřejného mínění. Na token by také měla být navázána celá řada dalších blockchainových projektů. My jsme tedy velmi zvědaví.