Rozhodnutí RBNZ snížit sazby o 50bp. spustilo výprodej na NZD, klesá také AUD

Shrnutí:

RBNZ snížila sazby o půl procenta, trh čekal jen čtvrtprocentní snížení

Guvernér Orr nevyloučil další snížení sazeb a použití nekonvenčních nástrojů

NZD prudce klesá a táhne s sebou také AUD, trhy stále doufají v další snižování sazeb

Předstihová opatření

Novozélandská centrální banka dnes ráno překvapila investory snížením úrokových sazeb o půl procenta, zatímco konsenzus počítal s pouze čtvrtprocentním snížením. Banka zároveň zveřejnila holubičí komentář. Během tiskové konference následně guvernér Orr nevyloučil možnost dalšího snižování sazeb a použití neortodoxních nástrojů pro další uvolňování. Zároveň uvedl, že sazby mohou být sníženy až do záporných úrovní. Pro NZD se jedná o jednoznačně negativní překvapení, které navíc zasáhlo i další měny v čele s AUD. Rozhodnutí snížit sazby takto výrazně přišlo v reakci na zpomalení hospodářského růstu, který nyní ohrožují i silné externí vlivy v čele s další eskalací obchodní války mezi USA a Čínou. Banka ve svém komentáři uvedla, že by se inflace a nezaměstnanost pravděpodobně vychýlila z jejího cíle v případě, že by sazby nesnížila a nijak nezasáhla. Dále uvedla, že se podobně jako Fed snaží předejít negativním dopadům aktuálního zpomalování a že by více agresivní uvolnění mělo zabránit tomu, aby v budoucnu byla donucena stáhnout sazby na ještě nižší úrovně. Banka nyní počítá s nižším tempem hospodářského růstu, který by měl dosahovat 2,7 % v roce končícím v březnu 2020. Inflace by pak ve stejném období měla dosahovat 1,4 % proti původnímu odhadu 1,6 %.

Trhy jsou zaskočeny

V reakci na rozhodnutí RBNZ oslabil NZD o 1,8 % na páru s americkým dolarem. Negativní sentiment na NZD se pak částečně přelil také na AUD, který vůči USD ztrácí přibližně 0,7 %. Trh totiž očekává, že se snižování sazeb pravděpodobně nevyhne ani RBA, která včera sazby ponechala beze změny. Co se grafu níže týká, pro býky se jedná o velmi špatnou zprávu také z toho důvodu, že jsme prolomili důležitou trojúhelníkovou formaci a prostor k dalšímu výprodeji se otevřel.

NZDUSD se dnes ráno prudce propadl v reakci na překvapivé rozhodnutí RBNZ. Zdroj: xStation5