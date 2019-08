Ranní glosa: Průmysl zamířil do útlumu

Včera zveřejněné výsledky průmyslu , mimochodem největšího tuzemského odvětví, které udává směr téměř celé ekonomice , rozhodně příliš neladí s optimistickým tónem nejnovější prognózy z dílny centrální banky. Průmysl má za sebou velmi slabý měsíc a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by šlo jen o nahodilý výkyv. Dlouho (možná až příliš) na pokles upozorňovaly slabé PMI a nyní se k nim přidávají i klesající zakázky, které v červnu skončily téměř desetiprocentním propadem. Útěchu nelze hledat ani ve srovnávacím základě, protože loni nebyl nijak extra vysoký, ani v tom, že tentokrát měl červen o jeden pracovní den méně. Vše indikuje útlum, sice nijak výrazný, ale stále jde o pokles, který se nepochybně odrazí i ve výsledcích celé ekonomiky . Zvlášť když povzbudivá čísla nepřicházejí od hlavních obchodních partnerů, roste hrozba divokého brexitu , který může ještě více srazit druhý největší automobilový trh v Evropě , a v neposlední řadě se rozdmýchalo další kolo obchodních a nyní už měnových válek. A to v čase slábnoucí celosvětové konjunktury není rozhodně pozitivní a zřejmě ani krátkodobá konstelace.I když je situace nepochybně vážná, do stavu roku 2008, kdy začaly zakázky padat o dvacet – a následně i více – procent, má přece jen hodně daleko. Nezamrzají ani finanční trhy jako po pádu Lehman Brothers a navíc má svět stále ještě v paměti tehdejší vývoj. Cyklické zpomalení, s nímž se vlastně počítalo, pouze eskalují další události, které zdaleka nemusejí přinést důsledky o rozměrech tehdejšího CDO problému. Proto i nadále počítáme pouze s mírným zpomalením růstu české ekonomiky v letošním a v příštím roce, které zmírní problém napjatého trhu práce , možná i trhu realitního, který má za sebou nebývalý růst poptávky a cen. ČR navíc v této době disponuje výhodou nedočerpaných peněz z fondů EU, kterými může podpořit ekonomiku právě v časech slábnoucího exportně orientovaného průmyslu . Ale nejde jen o to, jak dokáže být finančně flexibilní, ale i zda se jí třeba konečně podaří vylepšit podnikatelské prostředí. Třeba tím, že se posune z nelichotivého 156. místa, co do délky a komplikovanosti stavebního řízení, nebo ze 115. pokud jde o rozjezd podnikání. Už za několik málo měsíců budeme mít možnost vidět, jak si ČR ve světovém řebříčku vedla letos. No a v mezičase nám nezbývá ještě více než doposud věnovat pozornost novým statistikám z firemní sféry.