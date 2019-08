6. srpna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Americké akcie v úterý posílily, a smazaly tak část pondělního propadu. Rozhodnutí Pekingu stabilizovat kurz čínského jüanu totiž zmírnilo obavy z toho, že se měny stanou nejnovější zbraní v obchodní válce mezi Spojenými státy a Čínou.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, si připsal 1,21 % na 26 029,52 bodu, širší index S&P 500 se zvýšil o 1,30 % na 2 881,77 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite stoupl o 1,39 % na 7 833,27 bodu. Index volatility VIX klesl o 17,97 % na 20,17 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů se snížil o jeden bazický bod na 1,70 %. Kryptoměny vrátily část pondělních zisků (bitcoin -2 %) a ceny ropy pokračovaly v poklesu o další zhruba 2 %.

V pondělí utrpěly všechny tři indexy nejprudší jednodenní propad v letošním roce. Peking v pondělí umožnil pokles jüanu na nejnižší úroveň za 11 let. To posílilo obavy z eskalace obchodního konfliktu s USA a přimělo Washington, aby Čínu poprvé od roku 1994 oficiálně označil za měnového manipulátora. V úterý ale čínská měna mírně zpevňovala poté, co pro ni čínská centrální banka stanovila silnější referenční úroveň než v pondělí. Od této referenční úrovně se kurz může odchýlit maximálně o dvě procenta.

"Rozhodnutí Pekingu stanovit pro jüan silnější kurz pomohlo stabilizovat trhy," uvedl analytik Joe Manimbo ze společnosti Western Union Business Solutions. "Je to signál z čínské strany, že chtějí udržovat jüan stabilní," upozornila Quincy Krosby z Prudential Financial.

Vůči euru dolar nepatrně posiloval. Kolem 22.00 SELČ vykazovala jednotná evropská měna pokles o méně než desetinu procenta a pohybovala se těsně pod hranicí 1,12 USD.