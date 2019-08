Centra měst hyzdí autovraky. Radnice se jich jen tak nezbaví

České ulice hyzdí tisíce nepojízdných aut. Radnice i policie si stěžují, že mají omezené možnosti, jak s nimi nakládat. Často nejsou schopni dohledat jejich majitele ani zjistit, zda jde o vrak a někdo ho tam odstavil záměrně. Podle úředníků by pomohla novela zákona, která by přesněji definovala termín autovrak. Pražané těžko hledají, kde zaparkovat, spoustu potenciálních míst ale zabírají nepojízdná auta. Jenom loni Pražané nahlásili magistrátu dva a půl tisíce případů. Radnice si ovšem stěžují, že nemají moc možností, jak se vraků zbavit. Často vozům chybí registrační značky, které bývají jediným vodítkem k majiteli. Radnice ho nejprve musí najít. Až po dvou měsících, pokud auto neodtáhne majitel, to teprve mohou udělat obce. Ale jen některé radnice jsou ochotné odtah financovat. "My bychom byli rádi, kdybychom sehnali souhlas vlastníka. Pak bychom mohli daný autovrak odstranit i na naše náklady," uvedla mluvčí městské části Praha 5 Markéta Drešlová. Radnice tvrdí, že mají svázané ruce, protože není jasně definováno, co je vlastně autovrak. Propadlá technická kontrola nebo auto s prázdnými pneumatikami důvodem k odtahu ještě nejsou.

"V mnohých případech totiž auto působí jako vrak, ale je dost možné, že do něj majitel může nasednout a v klidu odjet. Autovrakem rozumíme takové vozidlo, které je nezpůsobilé provozu a aby se vrátilo do provozu, je nutné vyměnit značnou část mechanismu," vysvětlil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Auto s rozbitými skly a prázdnými pneumatikami kdosi zapomněl i přímo v centru hlavního města u Národního muzea. Podle magistrátu je problém i v samotných úřednících. "Nemyslím si, že by je to stálo jiné peníze než mzdové náklady. Je to pouze o tom, že platí úředníka a toho to stojí nějaký čas," sdělil Hofman.

Radnice doufají, že pomůže novela zákona, která by umožňovala odtáhnout z ulic každé auto, které má technickou kontrolu propadlou nejméně tři měsíce. Novela zákona o pozemních komunikacích leží ve sněmovně už od loňska a zatím prošla pouze prvním čtením.