České dálnice: Kolik stojí a postaví se v následujících letech více, než 4km za rok?(video)

10 miliard korun, 52 kilometrů dálnic a silnic – to jsou základní parametry osmi soutěží, které chce během srpna vyhlásit stát. Mezi zakázkami budou mimo jiné dva zbývající úseky dálnice D1 nebo úsek D48. Modernizace dálnice D1 pokračuje šestým rokem. Kompletně opraveno je zatím 13 úseků, aktuálně se pracuje na pěti. Celá D1 by měla být hotová do dvou let.

Umíme kvalitně stavět a opravovat silnice a dálnice? Komplikuje chod ŘSD a tím i plánované stavby skutečnost, že je organizace bez ředitele a dočasně ji vede ředitel úseku výstavby Radek Mátl? A jak to vypadá s plánem ministerstva dopravy přeměnit ŘSD ze státní příspěvkové organizace na akciovou společnost? Ptejte se Jana Kudrny z Vysokého účení technického v Brně