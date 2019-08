Nomura: Další propad trhů by mohl být ve stylu Lehman Brothers. Klíčem bude růst volatility a následný odliv velkých hráčů z trhu

Analytici japonské banky Nomura míní, že by bylo předčasné a chybné nahlížet na dnešní oživení trhů s přílišným optimismem. Riziko možného propadu trhů alá Lehman Brothers je stále přítomno a některé indikátory jsou již v podobných pozicích jako při pádu této banky v roce 2008.Analytici Nomury v tomto ohledu patří mezi největší škarohlídy trhu. Jeho účastníci vesměs odhadují možnou korekci z negativního vývoje obchodní války mezi USA a Čínou na nějakých 10% a bez delšího trvání. Nomura je o poznání skeptičtější a odvolává se na odliv prostředků velkých hedgeových fondů z rizikových aktiv s možností další eskalace při rostoucí volatilitě trhů.Prezstižní index DJIA včera oslabil o plných 767 bodů, což byl 6. nejsilnější jednodenní propad v historii indexu. Index volatility Cboe Volatility Index vyskočil na letošní maximum.Podle Nomury by silnější propady trhů mohly dorazit na scénu ke konci srpna. Trendoví investoři mají údajně zatím relativně silnou zásobu býčích pozic, které by bylo potřeba vypálit. Jakákoli růstová rallye by v krátkém horizontu měla být spíše vítanou prodejní příležitostí v přípravě na druhou vlnu růstu volatility jež by měla přijít na přelomu srpna a září. Tato druhá vlna růstu volatility bude silnější než ta první a bude mít také výraznější tržní konsekvence.Nomura se mimo jiné v těchto očekáváních opírá o své vlastní indexy důvěry indikující slábnoucí poptávku po rizikových aktivech v čele s akciemi spolu se slábnoucími fundamenty. Jinými slovy velcí hráči opouštějí trhy v tempu a sázejí na silnější korekci, což by mohlo vyústit v problémy trhu v duchu krize kolem roku 2008.Americký ministr financí Larry Summers dnes poznamenal, že prohlubující se spor mezi USA a Čínou vytváří nejnebezpečnější finanční moment od globální krize z před 11 lety.