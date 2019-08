Trump si “hraje” s akciovými trhy

Není to tak dávno, když jsme na podzim 2018 byli svědky výplachu na akciových trzích, kterými doslova zamávala eskalace napětí mezi USA a Čínou. Začátkem roku se situace uklidnila díky otevření společných jednání a zastavení kolotoče uvalování odvetných cel od jedné velmoci na druhou. Akciové trhy na dění reagovaly prudkým růstem, ale v posledních týdnech se situace opět otáčí. Obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem opět nabírá na obrátkách a trhy poslala v úvodu tohoto týdne do ztráty, která byla nejhlubší od začátku roku 2019.

Nejvíce si během pondělního obchodování odepsal index technologického trhu Nasdaq Composite, který se propadl o 3,47 procenta na 7 726 bodů. Index S&P 500 klesl o 2,98 procenta na úroveň okolo 2 845 bodů a index Dow Jones oslabil o přibližně 2,90 procenta a uzavřel těsně pod hodnotou 25 718 bodů.

Důvodem, proč se všechny hlavní sektory ocitly v červených číslech bylo uvalení cel na dovoz dalšího čínského zboží ve výši 10 procent, o kterých koncem minulého týdne na svém Twitteru informoval americký prezident Donald Trump. Cla na zboží v hodnotě 300 miliard USD mají vstoupit v platnost již 1. září 2019. Trump, který není spokojen s výsledkem dosavadního jednání tímto způsobem zatlačil do pozadí možnost uzavření nové obchodní dohody s Čínou v době, kdy globální ekonomika vykazuje známky recese a vyvolal „paniku“ u investorů, kteří začali prodávat akcie a nakupovat dluhopisy, či drahé kovy. Ačkoli filozofií Trumpa, je udržovat trhy v zelených číslech, aktuální rozhodnutí, které je poslalo do minusových čísel z mého pohledu zřejmě souviselo s faktem, že v posledních týdnech dosáhly hlavní indexy nového maxima, a tak si i výraznější korekci spojenou s dalšími cli „mohl“ dovolit.

Výraznou kerekci v důsledku vyvolané paniky na trzích zaznamenaly i evropské akciové trhy. Regionální index STOXX Europe 600 se propadl o 2,31 procenta na úroveň okolo 369 bodů, německý DAX si odepsal 1,8 procent na hodnotu okolo 11 658 bodů, britský FTSE 100 klesl o 2,47 procent těsně pod úroveň 7224 bodů a francouzský CAC 40 se snížil o 2,19 procent na úroveň okolo 5 242 bodů.

Negativní fundament zasáhl i ceny ropy. Zatímco lehká texaská WTI si odepsala 1 procento a obchodní den uzavřela těsně pod úrovní 55 USD za barel, hodnota severomořské Brent klesla o 3 procenta a obchodní den uzavřela pod hranicí 60 USD za barel.

Celou situaci zhoršuje fakt, že hodnota čínského jüanu reagovala v pondělí oslabením na 7,0508 USD, což představuje nejnižší úroveň za posledních 11 let. Zároveň jde o důležitou psychologickou hranici 7 CNY za USD, což vede k obavám, že by se mohla rozpoutat i měnová válka, což by aktuální dění na trzích značně vyostřilo. Pro porovnání – ještě koncem července dosahovala hodnota měnového páru USD/CNY úrovně 6,8838.

K nervozitě na trzích přispělo i středeční rozhodnutí americké centrální banky FED, která snížila úrokové sazby poprvé od poslední finanční krize, což naznačuje značné obavy o vývoji americké ekonomiky. Banka však zároveň dodala, že rozhodnutím nechce spustit trend dlouhodobého snižování sazeb, které by naznačovalo ekonomický pokles.

Naopak, z aktuálního dění těží drahé kovy, například zlato, které pondělní obchodování uzavřelo na hodnotě 1476 USD za unci a stříbro, jehož hodnota se pohybuje na úrovni okolo 16 USD za unci.