Pictet: Trhy uprostřed velké přetahované, namístě je technická skepse

Světová ekonomika i finanční trhy čelí dvěma skupinám protichůdných faktorů. Na jedné straně této „přetahované“ stojí obchodní tenze a stárnoucí ekonomický cyklus. Tedy faktory, které negativně doléhají na podnikatelskou důvěru a investice a budí otázky ohledně blížící se recese. Na druhou stranu se ale centrální banky snaží „odstraňovat všechny překážky pokračující expanze“. Tvrdí to investiční společnost Pictet s tím, že americký Fed by mohl do konce roku přidat ještě jedno snížení sazeb o 25 bazických bodů a ECB by mohla v září představit balíček zahrnující i další kolo kvantitativního uvolňování.



Pictet ovšem dodává, že centrální banky mají jen omezené možnosti, jak ekonomiku podpořit, protože sazby se již nyní nacházejí nízko a rozvahy bank jsou již značně „nafouknuté“. Masivní nákupy aktiv by také mohly „narazit na své limity“ a centrální bankéři by tak již brzy mohli začít hledat „nový přístup k ekonomické politice“. Navíc není jasné, jak budou pokračovat obchodní spory mezi USA a Čínou.



Obchodní tenze a následné zpomalování globální ekonomiky se projevují ve zhoršení podnikatelského sentimentu. Pictet se domnívá, že globální recese je v následujících 12 měsících stále nepravděpodobná, protože „mzdy a komodity zůstávají pod kontrolou“ Aktivita globálního výrobního sektoru ale klesá a spolu s ní i korporátní investice a problémům čelí také mezinárodní obchod.Podle Pictetu je z technického pohledu namístě skeptičtější pohled na další vývoj na akciových trzích. To zejména kvůli tomu, že „rally byla tažena relativně úzkou skupinou akcií a sektorů“. „Analýzy ukazují, že americké akcie jsou citlivé na výnosy vládních obligací. Rozdíl mezi ziskovým výnosem indexu S&P 500 a výnosem desetiletých vládních obligací se od roku 2009 drží na relativně stabilních úrovních,“ píše Pictet. Tato rovnováha je ale nyní podle jeho názoru ohrožena, a pokud se má udržet, musí jít nahoru ziskovost firem, nebo dolů ceny jejich akcií . Jenže valuace jsou nyní dost vysoko a rekordních 75 % firem z indexu S&P 500 dává negativní ziskový výhled.Podle Pictetu je v cenách akcií odraženo veké množství pozitivních informací. Vládne také vysoká nejistota a je pravděpodobné, že akcie se budou nějaký čas obchodovat bez jasného trendu. A jejich současná úroveň se nachází na horní hranici předpokládaného rozmezí.Zdroj: Pictet