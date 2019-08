Obchodní válka USA s Čínou - cesta k dohodě se vzdálila

Situace na obchodní frontě se stále více vyhrocuje. Americké ministerstvo financí oficiálně označilo Čínu za manipulátora s měnovým kurzem. Přestože tento krok můžeme považovat z velké části za symbolický, dobře ilustruje posun, který nastal za necelý týden. V posledních červencových dnech probíhaly poměrně úspěšné rozhovory mezi oběma stranami v Šanghaji.

Přestože poslední fázi konfliktu bezpochyby inicioval Donald Trump, hodnotí trhy zatím jako nejradikálnější krok depreciaci čínské měny. Vzhledem ke způsobu stanovování směnného kurzu renminbi hraje v této záležitosti ústřední úlohu tamní centrální banka. Motiv je jednoznačný: krátkodobě nastartovat čínský export. Tento krok samozřejmě není bez rizika. Stačí si vzpomenout na léto 2015, kdy oslabení CNY vedlo k prudkým odlivům kapitálu. Tehdy se investoři obávali, že centrální banka nemá situaci pod kontrolou. PBoC pak musela na trzích zasahovat a pálit své devizové rezervy. Nyní však převládá názor, že jde o koordinovanou akci a výrazný odliv kapitálu z Čína bezprostředně nehrozí.

Celou situaci lze interpretovat tak, že cesta k finálnímu a dlouhodobému příměří se vzdálila. Přesto se však domníváme, že obě globální velmoci obchodní dohodu potřebují. Čínská ekonomika expandovala ve 2Q tempem 6,2 %, což představuje nejhorší úroveň za poslední dekády. Průmysl a investice do fixních aktiv, tradiční růstové motory čínského hospodářství, setrvale zpomalují. Obchodní konflikt vede ke jejich dalšímu zhoršování. Spojené státy se nachází v komfortnější pozici. Pro své znovuzvolení však Donald Trump dohodu potřebuje. Poslední kolo cel by se dotklo i čínských exportů obuvi a mobilních telefonů, což by pocítili i američtí spotřebitelé. Takovou situaci americký prezident riskovat nechce, jelikož by ho mohla stát potřebné politické body. Proto se domníváme, že ve střednědobém období, tj. v řádech měsíců, můžeme očekávat deeskalaci konfliktu.

Obchodní války se projevují zpomalováním výroby a investic. Právě tyto faktory cituje americká centrální banka jako důvod pro uvolňování měnové politiky. Eskalace obchodní roztržky zahýbala pravděpodobnostmi snížení sazeb na následujících zasedáních Fedu. Aktuálně trh přisuzuje 100% pravděpodobnost, že americká centrální banka zredukuje sazby o 0,25procentního bodu v září. Existuje více než 90% šance, že ke snížení sazeb o dalšího 0,25procentního bodu dojde i na prosincovém zasedání. Uvolněnější měnová politika tak může posloužit jako určitá pojistka proti výprodejům na finančních trzích spojených s eskalací mezinárodně-obchodních tenzí.

Již dnes James Bullard, prezident Fedu v St Louis, promluví na konferenci o výhledu americké ekonomiky ve Washingtonu. Lze očekávat, že opět více poodhalí směr, kterým se americká centrální banka chystá navigovat měnovou politiku.

Tomáš Pfeiler

portfolio manažer

CYRRUS. a.s.

TP

Tomáš Pfeiler

portfolio manažer