EU: Británie hraje "no deal" Brexit jako hlavní scénář

Možnost odchodu Británie ze svazku EU zcela bez dohody se údajně dále zvyšuje. Britská média naznačují, že poslední jednání zástupců obou stran na vyjednavače EU působí dojmem, že hlavním britským scénářem je nyní právě varianta tvrdého brexitu Hlavním problémem jednání se zdá být tzv. Irská pojistka. Pokud na ní bude EU trvat, tak Británie nejspíše opustí unii bez dohody. Britská strana by otázku zmíněné pojistky ráda dále projednala, EU na toto, údajně, slyšet nechce a považuje poslední verzi dohody s pojistkou za nejlepší možné řešení.Bank of England již dříve uvedla, že případný odchod bez dohody by s pravděpodobností 1:3 přivodil recesi ostrovní ekonomiky