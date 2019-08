VoxEU: „Vítěz bere vše“ funguje možná v celé globální ekonomice

Řada studií se zabývá růstem tržní síly velkých korporací na americkém trhu, na vývoj v globální ekonomice se nyní zaměřují ekonomové Federico Diez, Jiayue Fan a Carolina Villegas-Sanchez. Na stránkách VoxEU tvrdí, že v USA dochází k úpadku konkurence a dynamiky podnikatelského prostředí. To se následně promítá například do nižších investic a poklesu podílu práce na celkových příjmech. Srovnání s vývojem v Evropě vede některé ekonomy k závěru, že příčinou tohoto vývoje je rozdílný přístup k regulaci.



Diez a jeho kolegové se zaměřují zejména na vývoj globálních ziskových marží v letech 2000–2015. Jak ukazuje následující obrázek, marže celosvětově vzrostly o 6 %. Ekonomové dodávají, že je to méně než jejich růst pozorovaný v USA a globální vývoj byl tažen zejména vyspělými trhy. Marže firem soukromého sektoru v rozvíjejících se zemích během uvedeného období spíše stagnovaly.





Ekonomové rozdělili firmy do tří skupin podle výchozí výše jejich marží a sledovali jejich další vývoj. Ten je zobrazen v následujícím grafu. Je zřejmé, že marže u ziskových společností měly tendenci ke stagnaci, zatímco u těch vysoce ziskových rostly:„Růst marží jde napříč sektory a zeměmi, ale je koncentrován jen u malého počtu firem. To může naznačovat, že ve hře je efekt: „Vítěz bere vše.“ Na odhad celkového vlivu na ekonomiku ale bude třeba další analýzy vývoje marží a reálné ekonomiky včetně nižších investic , inovací a poklesu podílu práce na celkových příjmech,“ tvrdí ekonomové. V USA pak zjistili, že funguje „významný efekt realokace zdrojů směrem ke společnostem s vysokými maržemi“. To může potvrzovat závěry předchozích studií, které hovoří o „superhvězdných společnostech“.Zdroj: VoxEU