Průmysl klesá, stavebnictví se drží (Analýzy makroindikátorů)

Česká ekonomika začíná více pociťovat nepřízeň zahraničního vývoje. Průmyslová výroba v červnu klesla výrazně pod odhady, když hlavním tahounem směrem dolů byl ohrožený automobilový průmysl. Slabý výkon průmyslu se propsal i do poklesu dynamiky zahraničního obchodu. Naopak stavebnictví stále roste a v rychlejším růstu je omezeno především nedostatkem zaměstnanců.

Údaje z české ekonomiky za červen potvrdily, že česká ekonomika není izolovaný ostrov. Zpomalení, které signalizovaly předstihové indikátory jako je index PMI se v červnu projevilo více, než kolik ukazovaly odhady analytiků. Průmyslová výroba v červnu meziměsíčně klesla o výrazných 2,8 % (po očištění o sezónnost a počet pracovních dnů). Meziroční růst po očištění o kalendářní vlivy se z květnového pozitivního tempa 3,2 % stočil do poklesu o 3,8 % na čemž se také podepsala meziroční nevýhoda chybějícího pracovního dne. Očekávání trhu činilo 2,6 %. Bez očištění byl průmysl meziročně v poklesu o 6,4 %. Průmysl nejvíce ovlivňuje výroba aut, která v předchozích měsících byla hlavním tahounem, zatímco v červnu se stala hlavní brzdou. Negativní vývoj potvrzují i detailní statistiky tuzemského průmyslu. Nové zakázky poklesly oproti předchozímu roku o necelých deset procent a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Zároveň dále poklesla zaměstnanost, což jen navazuje na trend započatý začátkem tohoto roku. Tentokrát ale zpomalil i růst mezd. To, co naznačovaly předstihové ukazatele v posledních měsících, se tak stává realitou a tuzemský průmysl se dostává do útlumu.

Poslední konjunkturální průzkum provedený statistickým úřadem ukazuje, že nedostatek pracovní síly je skoro stejně velká bariéra růstu jako nedostatečná poptávka. Přitom ještě před rokem téměř polovina firem uváděla nedostatek pracovní síly jako hlavní překážku další expanze. To názorně vykresluje postupný obrat hospodářského cyklu a zpomalení tuzemské ekonomiky. Od průmyslu letos čekáme růst tempem 1,3 % po loňském zvýšení o 3,1 %.

Zpomalení je zřejmé i na vývoji zahraničního obchodu. V červnu zaznamenal přebytek ve výši 18,4 mld. CZK. Trh čekal 19,8 mld. CZK. Náš odhad činil 23,4. Oproti květnu se export propadl o 4,1 % a dovoz o 1,9 % (sezónně očištěno). Jedná se o slabý výsledek, který úzce souvisí s poklesem českého průmyslu. Stále vysokým přebytkům českého zahraničního obchodu napomáhá i nižší dovozní aktivita, což souvisí i s pomalejším růstem investic.

Pomalejší investice souvisí s nižším přílivem evropských fondů. Ačkoliv z hlediska objemu dosáhne zřejmě bilance zahraničního obchodu ČR letos rekordních hodnot, její dynamika jasně zpomaluje a přebytky v zahraničním obchodě se začnou zmenšovat.

Stavebnictví naopak v červnu zaznamenalo příznivý výsledek. Stavební výroba v červnu vzrostla o 1,1 % meziměsíčně a o 2,4 % meziročně (očištěno o sezónnost a počet pracovních dnů). Celkově se letos stavebnictví daří stále velmi dobře a odráží slušný výkon domácí ekonomiky za podpory dostatku nových zakázek. Stavebnictví ovšem naráží na nedostatek kapacit, přičemž nejvíce se projevuje nedostatek pracovní síly. A tak přesto, že poptávka po stavebních pracích je stále silná, neočekáváme, že by stavební sektor zopakoval svůj úspěch z minulého roku. Tehdy si připsal téměř 10 %, letos ale přidá necelá 4 %.

Z hlediska finančního trhu se nejedná o významné překvapení a česká koruna po zveřejnění dat mírně posiluje.