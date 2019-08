Měnová válka mezi USA a Čínou zasadí úder bezbrannému Německu, zato však pomůže bitcoinu

Čínská měna je vůči dolaru nejslabší od roku 2008. Co to zatím značí pro trhy? Pravděpodobná měnová válka mezi USA a Čínou poškodí bezbranné Německo, a tedy i Česko, naopak pomůže bitcoinu.





1) Kromě obchodní války zřejmě nastává i válka měnová



Dnešní oslabení čínské měny na nejnižší úroveň vůči dolaru za posledních více než deset let zřejmě vyvolá rychlou odezvu Spojených států. Nad spadnutí tak je určitá forma měnově války, která by tak doprovodila probíhající válku obchodní. Spojené státy nebudou tolerovat slabou čínskou měnou, která čínským vývozcům poskytuje výhodu a do značné míry potlačuje efekt uplatňovaných nebo zamýšlených cel. Trumpova administrativa má po ruce několik možností, jak oslabit dolar. Nyní je pravděpodobnost takového kroku tak vysoká jako už dlouho ne. Spojené státy naposledy jednostranně intervenovaly za slabší dolar na přelomu 80. a 90. let minulého století.





2) Špatnou zprávu pro Německo, tedy i pro Česko



Oběťmi možné měnové války mezi USA a Čínou budou hlavně Evropa a Japonsko. To proto, že centrální banky eurozóny a Japonska už nemají příliš kam své základní úrokové sazby snižovat. Jinými slovy, měnová válka je zastihne přinejlepším jen velmi slabě vyzbrojené. Jestliže se Peking s Washingtonem budou přetahovat v tom, kdo si více oslabí svoji měnu, měnověpolitická stimulační opatření v eurozóně nebo Japonsku budou prakticky neúčinná. To kromě jiného značí další úder německému průmyslu. Ten je silně závislý na odbytu v ne-eurovém zahraničí, v prvé řadě právě v Číně. Pokud však bude euro vůči dolaru nebo renminbi kvůli obchodní válce zpevňovat či bude oslabovat jen nedostatečně, německá exportní mašina dále zpomalí, neboť na vývozních trzích nebude její produkce tak konkurenceschopná. Zpomalení německého průmyslu a exportu znamená to samé v bleděmodrém pro průmysl a export český, na tom německém subdodavatelsky notně závislé.





3) Dobrou zprávu pro bitcoin



Ačkoli je občas slyšet názor, že kurs kryptoměny bitcoin se vyvíjí zcela bez ohledu na dění v konvenčním finančním světě, dnešní vývoj to nepotvrzuje. Bitcoin dnes zhodnocuje na svoji nejsilnější úroveň vůči dolaru od první poloviny července. Jednoznačně tento vývoj souvisí se zmíněným oslabením čínské měny a s hrozbou měnové války. Oslabení čínské měny vede k tomu, že Číňané hledají alternativy, jak tváří v tvář znehodnocování renmnibi lépe rozložit své portfolio. Bitcoin je navzdory své extrémní kolísavosti jednou z nich. V době možné měnové války, a tedy nízkých úrokových sazeb se navíc tlumí či smazává klíčová nevýhoda bitcoinu coby investičního aktiva, tedy to, že nenese žádný úrok ani dividendu.





Lukáš Kovanda, Ph.D.