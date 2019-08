První polovinu roku uzavírá průmysl hlubokým poklesem výroby (Komentář)

Průmyslová výroba v červnu meziměsíčně poklesla o 2,8 % (po sezónním očištění) a meziročně o 3,8 %. Výsledek je výrazně pod očekáváním trhu. Po dubnovém a květnovém solidním výsledku tuzemská výroba významně poklesla. Za nejhorším výsledkem od roku 2016, který ovlivnilo načasování letních závodních dovolených, stojí zejména slabý výkon automobilového průmyslu, kovodělný a energetický sektor. Naopak se dařilo výrobě plastů a elektroniky nebo farmacii. Jejich váha v ekonomice však nedokázala přetlačit útlum v klíčových sektorech. Červnové statistice nepomohl ani nižší počet pracovních dní oproti předchozímu roku. Statistika bez očištění o tyto vlivy tak ukázala meziroční pokles o 6,4 %.

Negativní vývoj potvrzují i detailní statistiky tuzemského průmyslu. Nové zakázky poklesly oproti předchozímu roku o necelých deset procent a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Zároveň dále poklesla zaměstnanost, což jen navazuje na trend započatý se začátkem tohoto roku. Tentokrát ale zpomalil i růst mezd. To, co naznačovaly předstihové ukazatele v posledních měsících, se tak stává realitou a tuzemský průmysl se dostává do útlumu.

Poslední konjunkturální průzkum provedený statistickým úřadem ukazuje, že nedostatek pracovní síly je skoro stejně velká bariéra růstu jako nedostatečná poptávka. Přitom ještě před rokem téměř polovina firem uváděla nedostatek pracovní síly jako hlavní překážku další expanze. To názorně vykresluje postupný obrat hospodářského cyklu a zpomalení tuzemské ekonomiky. I když poptávka po autech je v eurozóně stále utlumená, počet aut vyrobených v Česku stále roste, i když mnohem pomalejším tempem než vloni. Německá ekonomika by však ve druhé polovině roku měla znovu nabrat tempo a měla by poskytnout podporu domácímu průmyslu. Očekáváme tak, že domácí průmysl letos vzroste o 1,3 %. V příštím roce by si pak měl opět polepšit a zrychlit na 3 %.