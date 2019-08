Ranní glosa: Česká nezaměstnanost na novém minimu

Zatímco ve světě eskalují obchodní války, Německo stále více pociťuje důsledky slábnoucí čínské poptávky a automobilový průmysl ve světle nižších prodejů řeší svoji novou „zelenou“ budoucnost, v české ekonomice zůstává na první pohled vše při starém. Firmám se stále nedostávají zaměstnanci, nezaměstnanost klesá na nová minima a v ekonomice pracuje nejvyšší počet lidí v novodobé historii ČR, nejenom těch domácích. V tomto směru vyznívala data z trhu práce za druhý kvartál, která včera zveřejnil statistický úřad. Míra nezaměstnanosti podle nich meziročně poklesla o tři desetiny procentního bodu až na 1,9 %, zatímco zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,1 %, takže v hlavním poměru pracuje téměř 5,3 mil. lidí. Zajímavé nepochybně je, že firmy ve zpracovatelském průmyslu stále ještě nabíraly nové zaměstnance, ve stavebnictví se počet zaměstnaných snižoval. Nakonec hlavní zásluhu na rostoucí zaměstnanosti měly služby, a jak uvádí statistický úřad, šlo především o oblast zdravotnictví a sociální péče.I když na první pohled vypadá vše skvěle, signály že se situace mění, můžeme najít uvnitř těchto pozitivních statistik. Když se totiž přestaneme dívat pouze na meziroční změny, které vyznívají stále velmi dobře, a zaměříme se i na mezičtvrtletní srovnání. Pak je tou nejviditelnější změnou pokles celkové zaměstnanosti ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Není to nijak výrazný propad, ale jde o takový úbytek, jaký jsme zde viděli naposledy v roce 2011. Více detailů zatím sice není k dispozici, ale asi nebudeme daleko od pravdy, když jej připíšeme na odbytové problémy některých firem v průmyslu a možná i nástupu nových pracovně méně náročných technologií. Jak moc se situace mění, však bude jasné teprve poté, co budou zveřejněny podrobnější statistiky za jednotlivá odvětví a obory. Už dnes budeme mít možnost sledovat nejnovější čísla z průmyslu , který odkryje své červnové výsledky a zejména pak nové zakázky, které napoví, jakým směrem se naše největší odvětví a především jeho automobilová součást vydá v nejbližších měsících. Zda se udrží v černých číslech nebo zamíří do recese, jak napovídají indexy nákupních manažerů. A nepůjde samozřejmě jen o průmysl , nové zakázky odkryje i stavebnictví, které doposud zažívalo boom zejména díky veřejným objednávkám.