USA označily Čínu za měnového manipulátora

Poslední vývoj na poli americko-čínské obchodní války nám alespoň trochu odhalil, kterak se aktuálně může chovat eurodolar, pokud bude spor eskalovat. Vypadá to totiž, že EUR USD se má tendenci v případě eskalace konfliktu sunout nahoru s tím, jak dramaticky padají dolarové úrokové sazby a trh agresivně sází na snižování úroků Fedu. Euro tak proti dolaru neztrácí navzdory tomu, že se v případě růstu averze vůči riziku viditelně propadá proti bezpečnému švýcarskému franku. V této souvislosti dodejme, že euru se aktuálně daří nejen proti dolaru , ale i proti dalším zjevně zranitelnějším měnám v Evropě - jako je např. britská libra či polský zlotý (byť v tomto případě hraje roli i kauza možné soudní penalizace polských bank za “neférové” FX hypotéky ).Jak tedy dále? USA sice v noci Čínu označily za měnového manipulátora, ale spíše to vypadá, že soudruzi v čínské centrální bance nechtějí situaci dále hrotit a nenechají juan dnes výrazněji oslabit. To by situaci mohlo alespoň na čas zklidnit s tím, že rizikovější měny by mohly získat lehce půdu pod nohama. Euru by zároveň mohl pomoci fakt, že nové průmyslové zakázky v Německu v červnu překvapily pozitivně.