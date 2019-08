Příspěvky na brýle a čočky skončily. Ale ne pro všechny.

Od srpna se změnil zákon o veřejném zdravotním pojištění a v podstatě tak skončily letité příspěvky na brýle a čočky. Nicméně to neplatí plošně - někteří pacienti mají na peníze stále nárok. "Od srpna je u pojištěnců nad 15 let zrušena úhrada brýlových obrub a úhrada běžných brýlových čoček pro korekci oční vady menší než 10 dioptrií (sférických a tórických čoček a plastových sférických čoček)," říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Vlastimil Sršeň. Oddechnout si mohou alespoň rodiče - změna zákona se totiž nedotkla příspěvků pro děti do 14 let - ty tak mají na příspěvky pořád nárok. Sortiment je dokonce širší než v minulosti. "Nově jsou dětem hrazeny tvrzené silikátové brýlové čočky: sférické dětem do 5 let včetně 1 pár za rok, tórické pak dětem do 5 let včetně v množství 3 páry za rok a dětem od 6 do 14 let včetně jeden pár za rok," vypočítává mluvčí VZP.

Takzvané lentikulární čočky (pro vysoký počet dioptrií) jsou proplácené lidem s více než deseti dioptriemi takto: Děti do pěti roků včetně mají nárok na tři páry ročně, od 6 do 14 let jeden pár ročně a od 15 roků výš (tedy i pro dospělé) jeden pár čoček každé tři roky.

"Plastové brýlové čočky jsou při oční vadě nad 3 dioptrie hrazeny dětem do 5 let včetně (sférické 3 páry za rok, tórické 2 páry za rok) a dětem do 14 let včetně 1 pár za rok, pojištěncům nad 15 let pak jen brýlové čočky plastové tórické při vadě nad 10 dioptrií (1 pár za 3 roky)," popisuje Sršeň.

Čočky pro korekci dvojitého vidění či šilhání zdravotní pojišťovny dětem do 5 let včetně hradí třikrát ročně, od 6 do 14 let včetně jednou za rok a starším pacientům jednou za tři roky.

"Bifokální čočky mají stanovenou úhradu pro pojištěnce do 17 let včetně, kteří mají sníženou možnost výměny brýlí, strabismus (šilhání) či afakii (stav, kdy v oku chybí čočka v důsledku úrazu, operace apod.)," doplnil mluvčí VZP.

Vysokoindexové (vytenčené) čočky pojišťovna uhradí pouze se souhlasem revizního lékaře - a to krátkozrakým pacientům nad 10 dioptrií či s poruchami centrálního zorného pole.