Čínská reakce v obchodní válce poslala dolů akcie, dolar i ropu

Čína zareagovala v obchodní válce se Spojenými státy s razancí a trhy panikaří. Na akciových trzích se dnes výprodej přenesl z Asie přes Evropu na Wall Street, kde širší akciový index S&P 500 pod tlakem technologických výrobců a sektoru spotřebního zboží prodloužil pokles do šestého dne a padá o více než 2 %. Celkově jsou hlavní americké indexy v podvečer na skoro dvouměsíčních minimech, zatímco evropské burzy zažívaly nejhorší dvoudenní pád od referenda o brexitu.

Poté, co Spojené státy přislíbily 10% clo na dovoz čínského zboží v ročním objemu o hodnotě 300 miliard USD, přišly o víkendu zprávy, že Čína zastavuje dovoz amerických polnohospodářských produktů. Navíc nechává jüan po více než dekádě padnout pod hranici 7 CNH za dolar. Právě kurz čínské měny k dolaru je trnem v oku prezidenta USA Trumpa, který Čínu obratem obvinil z měnové manipulace.

Guvernér čínské centrální banky ujistil, že Čína se nezapojí do soupeřivé devalvace své měny, ani ji nepoužije jako nástroj na kompenzaci napětí ve světovém obchodu. Nic to však nemění na tom, že Peking dnes poprvé po 11 let nechal jüan prolomit politicky citlivou úroveň sedm jüanů za dolar. Jüan oslabil na 7,0267 za dolar, nejníže od února 2008, a poprvé od prosince je slabší než 6,9 za dolar.

Zklamání přinesly také dnešní indexy aktivity v Americe i v Evropě. Americký index podmínek v nevýrobním sektoru ISM se dostal pod odhady a nejníže od srpna 2016, zatímco aktivita průmyslu eurozóny klesla v červenci nejrychleji za šest let.

Ztráta zájmu o rizikovější aktiva nahrává těm bezpečnějším. Přidávají švýcarský frank i japonský jen, který je k dolaru na 105,95. O skoro 2 procenta roste zlato, americké desetileté výnosy spadly až do blízkosti 1,74 % a nejníže od 2016 a výnosy německých desetiletých papírů se snížily na -0,52 %. Když výnosy klesají, ceny dluhopisů rostou.

Na nečekanou eskalaci v obchodní válce doplácejí komodity. Čína je jejich největším globálním kupcem, a když se propadá americký dolar, ve kterém se komodity většinou obchodují, může si jich ve vlastní měně koupit méně. Barel Brentu ztrácí kvůli obavám o světovou poptávku odpoledne 2 % na 60,65 USD. Komoditní index Bloombergu ztratil více než procento.

Výrazně v záporu končí také pražská burza, jejíž index PX odepsal 1,4 %. V červeném skončila většina pražských blue-chips s výjimkou Pegas Nonwovens a Philip Morris. Česká koruna se k euru nejdříve nemohla odhodlat k pohybu, nakonec ale ztratila 0,1 % na 25,781 za euro. K dolaru vlivem slábnoucí americké měny posílila o 0,6 % na 23,030 za dolar. Euro k dolaru navyšuje zisky na 0,7 %.

Vývoj mohl potěšit investory do bitcoinu, který poprvé od července překročil hranici 11.000 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7961 0.1695 25.7988 25.7489 CZK/USD 23.0621 -0.5022 23.1868 23.0126 HUF/EUR 326.5048 -0.2476 327.8600 326.1100 PLN/EUR 4.3180 0.2299 4.3194 4.3095

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8872 2.2689 7.9017 7.7129 JPY/EUR 118.6670 0.1511 118.7330 117.6750 JPY/USD 106.1000 -0.4700 106.5850 105.7840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9212 0.8021 0.9214 0.9133 CHF/EUR 1.0888 -0.2931 1.0916 1.0863 NOK/EUR 9.9920 0.8969 9.9959 9.9303 SEK/EUR 10.7701 0.5984 10.7749 10.7149 USD/EUR 1.1183 0.6480 1.1200 1.1105

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4760 0.3572 1.4819 1.4695 CAD/USD 1.3210 0.0299 1.3248 1.3178

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



