Souhrn 5.8. - Čína vrací úder a z obchodní by mohla být válka měnová, euro výrazněji roste vůči dolaru, ropa klesá kvůli íránské ropě v Číně, BCPP se také sklouzla

12.h - Evropa klesá kvůli stupňování obchodní války mezi USA a Čínou, euro silnější, ropa v červeném, BCPP se také veze

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zahajuje nový týden při nebývale vysoké aktivitě výraznějším poklesem v duchu obecného akciového vývoje ve světě.Evropské trhy zahajují týden silným poklesem. Důvod je jednoduchý. Čína si nenechala líbit překvapivé uvalení cel na další zboží a v reakci brnkla na citlivou notu záměrného oslabení vlastní měny, což vzbudilo obavy ohledně možného rozvoje obchodní války do roviny války měnové. Čína také oznámila, že pokud budou chtíti USA jednat, je připravena jednat, pokud budou chtít bojovat, je připravena bojovat.Případné škody budou na obou respektive všech stranách , to je zřejmé.Tento vývoj výrazně zvýšil rizikovou averzi trhu s odklonem od akcií směrem k méně rizikovým formám aktiv.US trhy se v úvodu svého obchodování silně propadají. Situace kolem obchodních válek je jako na houpačce a trhy na to náležitě reagují. Nyní to vypadá na silnější konfrontaci. Euro dnes výrazněji posiluje vůči dolaru . Trh odhaduje nyní již s jistotou 100%, že americká centrální banka na dalším zasedání měnového výboru sníží dolarové sazby. Koruna euru mírně slabší. Ropa dnes negativně reaguje na komentáře kolem možného zájmu Číny o íránskou ropu případně o její prodej z bezcelních přístavních skladů v Číně. Obě verze by mohly, podle odhadů, přivodit ropnému trhu výrazné cenové šoky a to směrem dolů. BCPP se dnes čistě veze na negativní zahraniční vlně. Zajímavý je poměrně velký objem obchodů blízký dlouhodobému průměru, jež naznačuje, že cenová korekce je pro některé větší investory zajímavou nákupní příležitostí.