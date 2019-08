13 argumentů pro nevyhnutelnost další krize

Problém ů světa je nepřeberné množství. Některé z nich mohou stát na začátku další hospodářské krize, jiné mohou pominout bez větších dopadů, další mohou zapůsobit společně.

1. Nevyřešené politické konflikty

Co se od krize z let 2007-2009 podařilo vyřešit? Střední východ? Balkán? Krym?Afghánistán, Pákistán, nebo snad Libye? Súdán? NATO, různé koalice na obranu lidských práv a další svými aktivitami mnohdy pouze dále destabilizují situaci, Čína, Rusko a spol. na druhé straně také řeší pouze své zájmy. Pro světovou ekonomiku a investory každopádně nadále velké riziko.

2. Mocnosti zbrojí

V posledních dnech zaujalo celý svět to, že USA a Rusko svorně opustily smlouvu o likvidaci raket. Velké země navíc zbrojí jež řadu let, loni vzrostly výdaje v této oblasti globálně o 2,6 % na 1,82 bilionu USD, nejvíce od roku 1988 (a to se přesně neví, kolik do zbraní investuje Čína, ostatně i další země umí v této oblasti mlžit).

3. Levice má sílu

V rámci vyspělého světa je to především Evropa, která si pohrává s mnoha levicovými ideály. Nic proti určité míře sociálního státu, ale starý kontinent již léta rozdělují názory na imigraci, ekologická opatření, experimentuje se s energetikou i v oblasti zahraniční politiky. Třeba to všechno dobře dopadne, nezdá se ale, že by na to byly peníze. A dluhů je v některých velkých ekonomikách již nyní příliš.

4. Demografická změna

Převažující populace v západní Evropě, USA, Rusku, Jihoafrické republice, Japonsku nebo Jižní Koreji, tedy v zemích, které byly v uplynulých dvou stoletích v čele rozvoje moderních technologií i států, ustupují populacím z Afriky, Blízkého a Středního východu, Indie a dalších. Je otázka, zda tyto nastupující ekonomické a demografické celky dodají světové (stále přelidněnější) ekonomice dostatek inovací, aby se moderní společnost dokázala dále rozvíjet.







5. Zlaté rezervy

Řada zemí navyšuje své zlaté rezervy. Zejména to platí o Rusku, Turecku nebo Číně. Dělají to proto, aby v případě konfliktů měly o co opřít své domácí měny? Dokáží se oprostit od vlivu amerického dolaru?

6. Kryptoměny jako bezpečné přístavy?

Některé kryptoměny ukazují svou odolnost v době, kdy se v ekonomice děje něco nestandardního. Velké korporace (Facebook, Amazon), ale i státy (Venezuela) vytvářejí své vlastní měny. Že by další nárůst nedůvěry v současný finanční systém?

7. Zadlužení roste

Hora dluhů již dávno přerostla objem, který by kdo dokázal splatit. Vlastně nikdo ani nic podobného nečeká. Problémy se opakují ve chvíli, kdy se situace v některé zemi zvrtne a lidé chtějí vybírat peníze z bank. Ty mají své bilance prorostlé dluhy, a tak se i starosti v menších zemích mohou snadno přelít do globalizovaného finančního systému.





8. Inverzní výnosová křivka

O převrácení výnosové křivky v USA se letos již napsalo hodně. Stejně podezřelé by ale měli být i biliony dolarů na dluhopisovém trhu, které věřitelům generují záporné výnosy.

9. Pesimismus ohledně vývoje ekonomiky

Ačkoli akciové trhy letos zatím výrazně posilují, některé ukazatele ekonomické aktivity v čele s indexy nákupních manažerů (PMI) nebo třeba vývozy z Jižní Koreje vysílají srozumitelné varovné signály.

10. Kam s odpady?

Po desítky let to bylo tak, že se nejvíce znečišťující a náročné provozy soustředily do třetího světa. Ten se ale s rychlým ekonomickým vzestupem podobně jako svět vyspělý začal místy doslova topit v odpadcích, které dlouhá léta navíc i dovážel. Zvládne lidstvo rychle přejít na výrobu a spotřebu, která nebude ničit životní prostředí?