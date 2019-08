ELLIOT WAVE TEORIE - Jak číst grafy

Tradeři, máme zde spoustu nováčků, kterým bychom rádi předali základní info k tomu, jak číst naše grafy. Trading dle EW teorie má svá přesná pravidla, která nám zaručují maximální bezpečnost a dostatečné zisky. Jsme velmi konzervativní tradeři, takže nám jde o obchody, které mají největší potenciál a nejlépe čitelnou EW strukturu.

Denně analyzujeme desítky grafů, ale vybíráme pouze hrstku z nich k tradingu. Zanalyzovat se dá cokoliv, ale neznamená to, že se dá zobchodovat cokoliv

ŠIPKY:

Šipky vždy znázorňují pravděpodobný pohyb, který v dalších dnech očekáváme. Jsou umístěny tak, aby co nejlépe odpovídali supportům a rezistencím a jejich poloha měla smysl.

Používáme plné a tečkované modré. Tečkované většinou pro alternativní count.

EW COUNT:

Anotace grafu dle Elliott Wave teorie za pomoci čísel (1,2,3,4,5) a písmen (A, B, C, D, E).

Invalidation level značí platnost predikce. Pokud se dostaneme pod / nadtuto hodnotu, náš EW count přestává platiti je nutné anotaci upravit. Čím detailnější Time Frame tím utaženější je invalidation level. Proto se může lišit invalidation level v predikce na 4H grafu a na intradenním grafu. Invalidation level se dá použít jako Stop Loss pro Ty, co je používají.

PREDIKCE JE VŽDY PLATNÁ DO TÉ DOBY, DOKUD NEPRASKNE INVALIDATION LEVEL, NEBO SE NEDOSTANEME DO SPLNĚNÍ TARGETU.

KEY LEVEL:

První hodnota, kterou používáme pro konzervaci části profitu. Překonání key level většinou značí krátkodobé pokračování námi predikovaného trendu. Neznamená ale, že došlo k celkovému otočení trendu a například dokončené korekce.

BULLISH LEVEL:

Druhá hodnota, kterou používáme pro konzervaci části profitu, nebo uzavření celé pozice. Podle reakce poté vstupujeme znovu do pozice ve směru trendu. Pokud zde dojde k silnému zamítnutí a ostrému dumpu = nevstupujeme již do pozice a čekáme na vhodnou příležitost. Pokud tuto hranici otestujeme a je spíše sideways pohyb = znovu vstupujeme. Pokud jej prorazíme skrz a ustavíme, jako support = jdeme do pozice.

BUY ZÓNA (ZELENÝ BOX):

Zóna, kde máme nastavené ordery na vstup do longu. Zónu máme vždy rozdělenou na 3 vstupy.

SELL / TARGET ZÓNA (MODRÝ BOX S ČERVENÝM RÁMEČKEM):

Zóna, kde vždy zavíráme kompletní pozici. Poté sledujeme vývoj dle EW anotace a vybíráme další vhodné místo ke vstupu. Nikdy nenechávám žádný order na sell nad target zónu.





