Teplo díky jaderné elektrárně získá třicet tisíc lidí, Temelín splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria

Publikováno: 5.8.2019 Autor: Odbor komunikace 01400



Elektrická energie, ale také teplo díky horkovodu z Temelína do Českých Budějovic se probraly na pracovní cestě vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do Jihočeského kraje. Stavba horkovodu, která začala letos v březnu, úspěšně pokračuje. Třiceti tisícům lidí má přinést ekologické vytápění bez emisí. Nejen v této souvislosti je klíčová bezpečnost jaderné elektrárny.

V Jaderné elektrárně Temelín je od 21. června plánovaně odstavený druhý blok, energetici mění 42 ze 163 palivových souborů. Odstávka má trvat dva měsíce, vše běží podle plánu. „Jaderná elektrárna Temelín splňuje nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Systému absolutně věřím. Jsem rád, že můžu říct, že Temelín je výsledkem excelentní české energetické školy, která patří mezi nejlepší na světě,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Jaderná elektrárna Temelín, která funguje od prosince 2000, je největším výrobcem elektřiny v Česku, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobila 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku už 8,4 TWh elektřiny. Příští rok musí společnost ČEZ, která Temelín provozuje, získat povolení k dalšímu provozu obou bloků jaderné elektrárny Temelín.

„Přípravami dokumentů k prodloužení provozování bloků se intenzivně zabýváme, měli bychom je získat v polovině příštího roku," říká předseda představenstva generální ředitele společnosti ČEZ Daniel Beneš a dodává: „Temelínská elektrárna by měla fungovat do roku 2060, respektive 2061. Elektrárna na to má, je v dobré kondici."

Podrobně se mluvilo se také o stavbě horkovodu z Temelína do Českých Budějovic, která průběžně pokračuje. Společný projekt společnosti ČEZ a Teplárny České Budějovice čistého vytápění čekal na realizaci déle než třicet let. Do finální fáze ho přivedlo současné vedení krajského města a energetiků za významné podpory MPO. Stavba třetího nejdelšího (26 kilometrů) horkovodního napáječe v ČR začala letos v březnu, odebírat temelínské teplo bude zhruba 30 tisíc obyvatel Budějovic. V současné době pokračují práce na první a druhé etapě, tři kilometry potrubí už jsou zcela položeny a sedm kilometrů trasy je již vykopáno.

Horkovod v číslech:

20 let - minimální doba, po kterou bude Temelín dodávat teplo do Českých Budějovic

minimální doba, po kterou bude Temelín dodávat teplo do Českých Budějovic 2020/2021 - topná sezóna, na kterou je plánováno zahájení zkušebního provozu

topná sezóna, na kterou je plánováno zahájení zkušebního provozu 30 let - minimální životnost předizolovaného potrubí

minimální životnost předizolovaného potrubí 30 % - výroby tepla pro České Budějovice by mělo pokrýt temelínské teplo

výroby tepla pro České Budějovice by mělo pokrýt temelínské teplo 6 - p očet etap výstavby celého napaječe

očet etap výstavby celého napaječe 80 tisíc tun - přibližně tolik CO 2 se ročně díky horkovodu nevypustí do ovzduší - kombinace výroby elektřiny a tepla v jaderných elektrárnách je velmi efektivní a navíc šetrná k životnímu prostředí

přibližně tolik CO se ročně díky horkovodu nevypustí do ovzduší - kombinace výroby elektřiny a tepla v jaderných elektrárnách je velmi efektivní a navíc šetrná k životnímu prostředí 1,3 metrů - minimálně tolik metrů bude horkovod pod zemí

minimálně tolik metrů bude horkovod pod zemí 3 čerpací stanice a 3 potrubní mosty - budou součástí trasy horkovodu

budou součástí trasy horkovodu 750 TJ - předpokládaný roční objem dodávek tepla

předpokládaný roční objem dodávek tepla 140 °C - maximální teplota vody, která bude v zimním období proudit z Temelína do Českých Budějovic

maximální teplota vody, která bude v zimním období proudit z Temelína do Českých Budějovic 3 % - odhadované ztráty na trase

Ministr navštívil také firmu ZVVZ GROUP v Milevsku, která vyrábí a dodává širokou paletu produktů a služeb převážně pro energetiku a také rodinnou inovativní společnost VM MOTOR v Písku, která se zaměřuje na výrobu motorů vlastní konstrukce a kovoobrábění. V průmyslovém parku Písek si prohlédl firmu HEYCO WERK, která vyrábí plastové díly pro automobilový průmysl. Setkání s podnikateli Jihočeského kraje Karel Havlíček zakončil ve firmě SCHNEIDER ELEKTRIC, kde se jako na předchozích zastávkách setkal s vedením společnosti a také s představiteli firem z průmyslového parku a podnikateli z Písecka. Samotná společnost se zaměřuje na výrobu elektronických zařízení pro všechny druhy průmyslu. Pomyslnou tečkou výjezdu bylo setkání a debata s občany v písecké restauraci Kozlovna u Plechandy.