Carlson: Nejlepší obrana proti investičnímu pornu

Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management tvrdí, že na trhu lze najít hodně „porna“. Tedy různých informací a úvah ve stylu: „Kdybyste investovali do akcií Amazonu ve chvíli, kdy byly uvedeny na trh, vydělali byste...“ Investor ale tvrdí, že jde o hodně jednostranný pohled na dění na trhu a je dobré mít trochu širší perspektivu.

Širší obrázek nabízí zejména pohled na dlouhou řadu společností, jejichž uvedení na trh také doprovázela velká očekávání, ale výsledek byl naprosto rozdílný. Carlson jako první příklad dává Groupon, u něhož se cena akcií vyvíjela následujícím způsobem:





„Ze zpětného pohledu se zdá být zřejmé, proč Groupon zkolaboval. Nízké bariéry vstupu mu umožnily rychlý úspěch, ale stejně tak vytvořily prostor pro konkurenci. I přesto však akcie firmy během prvního dne obchodování posílily o 31 %... Od té doby ztrácí téměř 90 %, zatímco index S&P 500 si připisuje 180 %,“ píše Carlson. Podle něj jsou právě podobné případy dobrým lékem na zmíněné uvažování o mimořádně ziskových investicích do mimořádně úspěšných firem.

Carlson se zaměřuje i na Twitter, který se „v podstatě stal nejvýznamnějším zdrojem nových informací ve světě a je hlavním komunikačním kanálem prezidenta Spojených států“. Z tohoto pohledu velmi úspěšná firma se ale nemůže chlubit soustavným posilováním ceny akcie, naopak:





Investor pak v podobném duchu zmiňuje společnosti Zynga a GoPro, která vyrábí odolné kamery a příslušenství a která vstoupila na trh v roce 2014. Poté, co si připsala asi 200 %, se ovšem akcie GoPro prudce propadla a zatím nejeví známky obratu:



Podobně vyznívá graf vývoje cen akcií společnosti Fitbit, dobře si nevede ani Snap či třeba Blue Apron. Carlson v této souvislosti varuje i před radou známého Petera Lynche. Ten doporučoval investovat do firem, které dobře známe a kterým rozumíme. Řada investorů ale také určitě dobře rozuměla podnikání výše zmíněných firem a nestačilo to. Existuje totiž velký počet dobrých produktů a služeb, které ale negenerují vysoké zisky a nepromítají se do posilující ceny akcie. „Vybírat si vítěze v oblasti IPO je mnohem těžší, než se zdá. Můžeme snít o dalším Amazonu, ale mnohem pravděpodobněji skončíme s dalším Grouponem,“ uzavírá Carlson.

Zdroj: The Wealth of Common Sence