Šéf Amazonu prodal akcie v přepočtu za více než 42 mld. korun

Akcie světově největšího on-line prodejce Amazon.com (AMZN) v červenci atakovaly svá loňská historická maxima, když se obchodovaly i nad hladinou 2030 USD. Následně začaly oslabovat a díky i globálnímu negativnímu sentimentu v pátek již uzavřely od zmiňovaných úrovní o zhruba 10 % níže na 1823 USD. Zakladatel a stále ještě největší vlastník Jeff Bezos stihl ještě na konci července prodat téměř milion akcií firmy za lepší ceny.

V prvních třech dnech minulého týdne uskutečnil Bezos z hlediska dolarového vyjádření své historicky dosud největší prodeje akcií Amazon (AMZN). Postupně totiž prodal přes 968 tisíc akcií v cenovém rozsahu cca 1885-1930 USD. Utržil tím celkově téměř 1,84 mld. USD, tedy v přepočtu 42,25 mld. Kč. Bezos vlastně zopakoval obdobné transakce, kdy již několikrát v minulosti prodával po milionu akcií Amazon. Tentokrát však za kurzově vyšší ceny a tedy s větším výnosem pro něj.

Přehled prodejů akcií Amazon (AMZN) J.Bezosem



Transakce se uskutečnily v návaznosti na dříve Bezosem oznámený plán prodávat firemní akcie především za účelem financování jeho vesmírných aktivit soustředěných ve firmě Blue Origin. Výnos z prodeje akcií ale Bezos evidentně používá i na jiné nezveřejněné aktivity.

Vesmírnou turistiku se Blue Origin stále nedaří dotáhnout do patřičného stádia. Například v říjnu 2017 Bezos zmiňoval jako nový termín letošní duben. Raketa New Shepard, která má vynášet kabinu pro šest osob na jedenáct minut do výšky přes 62 kilometrů nad zemí, však stále žádné pasažéry nesvezla. Výrazné finanční prostředky, kdy sám Bezos se do firmy zavázal každoročně sypat miliardu dolarů, tak reálný výsledek stále nepřinesly. Nutno podotknout, že z hlediska vesmírné turistiky dochází k neustálým odkladům i od konkurenční SpaceX či Virgin Galactic.

Bezos zůstává nejbohatším člověkem

Poslední prodeje, a zejména pak letošní rozvod, snížil vlastnictví Jeffa Bezose na aktuálních 58,14 milionu akcií Amazon (AMZN). Vzhledem k páteční ceně tedy akciový majetek v hodnotě 106 mld. dolarů. Bezos se svými 12 % akcií stále zůstává největším akcionářem firmy. Bývalá manželka je hned za ním, když díky rozvodu disponuje 19,7 miliony akcií, tj. zhruba 4 %.

Bezos zůstává dle Bloomberg Billionaires Indexu stále nejbohatším člověkem na světě. Zmiňovaná ex-manželka Mackenzie je na 23. místě, nicméně je vůbec nejbohatší ženou.