Miliony barelů íránské ropy čekají v čínských přístavech a mohou zatřást ropným trhem

Podle některých odhadů Čína od začátku roku nakoupila od Íránu 12-14 miliónů barelů ropy , které čekají zaparkované v čínských přístavech jako "vázaná rezerva". To znamená, že barely dosud neprošly celním řízením a nejsou určeny k reálnému použití a proto nepodléhají americkým sankcím.Odhaduje se, že stav takových zásob se i nadále zvyšuje. Podle některých odhadů je na cestě dalších cca 20 miliónů barelů.Pokud by se Čína rozhodla tyto rezervy vyvázat a vrátit na trh, mohlo by to podle některých odhadů srazit cenu ropy o 5-7 USD na barel. Stejný nebo podobný efekt by mělo naopak patrně také zvýšení tempa budování těchto zásob.Podle komentářů je "trik" s vázanými zásobami v čínských přístavech výhodný pro obě strany . Írán potřebuje i přes sankce udržovat určitou hladinu produkce, tak aby neohrožoval svou budoucí těžbu a zároveň nemusí k uskladňování nadbytečné současné produkce využívat plovoucích úložišť.Pro Čínu je pak výhodná zřejmě především výrazně lepší cena a také fakt, že takto buduje zásobu alternativního a žádaného platidla pro případné výměnné obchody pro jiné zboží.