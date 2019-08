Kvartální výsledky O2 příjemným překvapením

Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí přinesly příjemné překvapení. Firmě se nejenom podařilo porazit konsensus i naše odhady, ale navíc to dokázala i díky růstu v chronicky špatně performujícím fixním segmentu.I když fixní hlasové služby jako obvykle spadly (-11,6 % meziročně), vysokorychlostní internet s placenou televizí přinesly pěkný nárůst o 6,4 %, což nakonec dokázalo přebít i již zmíněný útlum ve fixních hlasových službách.O2TV má nyní o 40.000 zákazníků navíc a HD internet přilákal dalších 14.000.Vyšší příjmy a vyšší provozní zisk EBITDA byly ovlivněny náklady na odpisy a amortizací, která souvisejí s dřívějšími investicemi do sportovního obsahu a infrastruktury na Slovensku. Výsledkem je meziročně nižší čistý zisk. Tyto investice budou mít dlouhé odepisovací období, nepředpokládáme tudíž, že by se položka odpisů a amortizací v následujícím kvartálu zásadněji snížila.Co se zadlužení týče, je nutné říci, že i když poměr čistého dluhu k EBITDA je reportován na 0,5násobku, výsledky byly vypracované ještě před výplatou dividendy . Až firma oněch zhruba 6,5 miliardy Kč na dividendách vyplatí, sníží se hotovost na 2,3 miliardy, což povede k poměru čistého dluhu k EBITDA na úroveň 1,06násobku, což už se blíží stropu, který si společnost sama vytýčila na 1,1násobek.- Růst v O2 TV díky exkluzivnímu obsahu meziročně dosáhl 32,5 % a celkový počet zákazníků je 909.000.- Růst pokračoval v mobilním segmentu, překvapivě ale stoupl i fixní segment, především díky nárůstu zákazníků vysokorychlostního HD internetu (+14.000) a O2TV (+40.000).- Čistý zisk ovlivnily vyšší náklady na odpisy a amortizaci plynoucí z dřívějších vyšších investic , což mělo za výsledek meziroční pokles čistého zisku o 5,4 %.- Poměr čistého dluhu k EBITDA sedí na pohodlném 0,5násobku, protože před výplatou dividendy společnost sedí na větším množství hotovosti. Pak se ale tento poměr přiblíží 1,06násobku a blíže stropu 1,1násobku.Celkově vnímáme výsledky jako pozitivní. Obzvláště nás potěšil růst fixního segmentu, který kvůli útlumu ve fixních hlasových službách nenastal už mnoho čtvrtletí. Potvrzujeme naši cílovou cenu 249 CZK i doporučení.